Учени откриха напълно запазен скелет на 10-метров соленоводен крокодил на неочаквано място

Гигантски соленоводен крокодил, дълъг приблизително 10 метра, е открит в Тунис и той вече променя разбирането на учените за древния живот. Видът, Махимозавър рекс, е живял милиони години по-късно от предполагаемото досега, което повдига нови въпроси относно времето на изчезване, според Daily Galaxy.

Фосилът е открит от екип, ръководен от Федерико Фанти от университета в Болоня, и е описан в списанието Cretaceous Research.

На пръв поглед размерът му е поразителен, но истинската история е много по-дълбока. Това откритие предполага, че цяла група соленоводни крокодили може да е съществувала по-дълго, отколкото се смяташе досега. Само този детайл е достатъчен, за да накара изследователите да преосмислят ключов момент от историята на Земята.

Фосилите са открити в Тунис, близо до края на Сахара. Според списанието Cretaceous Research, останките на крокодила са открити само на няколко сантиметра под повърхността, необичайно обстоятелство, което е осигурило забележителното им съхранение. Разкопките са разкрили почти пълен скелет. Само черепът на крокодила е бил дълъг над пет метра и половина, а пълното му изваждане е отнело два дни.

„Вратът беше прикрепен към него, след това гърбът, опашката и крайниците, които стърчаха. Целият крокодил беше там“, каза Тецуто Мияшита, докторант в Университета на Алберта.

Останалата част от тялото вече беше там, почти напълно запазена, което позволяваше рядка и забележително пълна гледка към цялото животно.

„Беше голяма изненада, не защото открихме фосили, а защото открихме красиви“, както казва Федерико Фанти.

Интересното е, че самото животно е било огромно. Изследователите оценяват дължината му на над 10 метра, а теглото му - на около три тона. Учен го описва като „масивно“, добавяйки, че е било „почти с размерите на автобус“. Това сравнение изглежда преувеличено, докато не погледнете числата. Мияшита казва:

„Това ми даде представа колко голямо е това животно. Мога да кажа, че цялата дължина на черепа е приблизително същата като моя ръст, 165 см. Това е по-голямо от черепа на тиранозавър рекс.“

Анатомията на Махимозавър рекс подсказва, че е бил хищник, създаден за сила, а не за бързина. Широкият му череп и сравнително късите му зъби подсказват смазваща сила на захапка, способна да смачка жилава плячка.

„Тези зъби не са били предназначени да режат или пробиват плът. Те са били предназначени да трошат кости“, казва Мияшита.

Според проучването, тези характеристики показват диета, която вероятно е включвала костенурки, чиито останки са открити на същото място. Открити са и фосили на риби, което предполага разнообразна екосистема, която е поддържала едри хищници.

Фанти обяснява, че животното е било „абсолютно способно“ да ловува във вода. Възможно е да е действало както като хищник от засада, така и като мършояд, като е променяло поведението си в зависимост от наличните хранителни източници. Местообитанието, което е обитавало, някога е било лагуна, свързана с океана, което помага да се обясни как такъв голям хищник е могъл да процъфтява там.

Интересното е, че най-голямата изненада не е размерът му, а възрастта му. Махимозавър рекс е живял преди приблизително 130 милиона години, през периода Креда. Това откритие опровергава по-ранни теории, че тази група крокодили е изчезнала преди около 150 милиона години в края на юрския период. Както е отбелязано в същия източник, това измиране е свързано с голямо измиране на морски влечуги.

Изследванията на Фанти също така показват, че това измиране може да не е било толкова окончателно, колкото се смяташе досега. Оцеляването на Махимозавър рекс в по-късния период предполага, че някои видове са съществували и след този период. Както той обяснява:

„Това ни кара да мислим, че теорията за масовото измиране е погрешна теория и че трябва да разберем по-добре какво се е случвало в края на юрския период.“

