Столичният ж.к. Западен парк отново остава почти без транспорт (СНИМКИ)

След продължаващият повече от година ремонт на бул. "Ал. Стамболийски", жителите на столичния квартал "Западен парк" отново остават почти без транспорт. Маршрутът на трамвай 8 се връща към първоначалния си - от Люлин до Съдебната палата. До скоро неговата последна спирка беше в кв. Западен парк и осъществяваше удобна връзка с метростанция "Вардар". От Столична община са решили, че ще променят маршрута на автобуси 56 и 77, за да компенсират частично неудобството, но тези две линии са с голям интервал на разписанието на рейсовете. Друга опция са жителите на квартала е автобус 72, който обаче не прави връзка с метрото.

Официалното съобщение

От 04:30 часа на 06.05.2026 г. до 17.05.2026 г. включително се:

Възстановява постоянния маршрут на трамвайна линия № 8 от ж.к. Люлин 5 до Съдебна палата. Закрива се временната спирка с код 0708 „Бул. Александър Стамболийски“ в обособеното трамвайно трасе на бул. „Вардар“ преди бул. „Александър Стамболийски.

Трамвайна линия № 10 ще продължава да се движи до гара Захарна фабрика както следва: от метростанция „Витоша“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“/бул. „Константин Величков“ и надясно по бул. „Константин Величков“ по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно. Линията продължава да работи по действащите разписания.

От 04:30 часа на 06.05.2026 г. до 12.05.2026 г. включително:

Автобусите от линия № 56 ще се движат двупосочно в северното пътно платно на бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Булина ливада“ до ул. „Западна“. За линията се закрива спирка с код 2567 „Ж.к. Западен парк“ на бул. „Александър Стамболийски“ в посока бул. „Вардар“. Спирка с код 2569 „Бл. 13 ж.к. Западен парк“ се измества успоредно на съществуващото си положение на перона на трамвайната спирка с код 2196 „Бл. 13 ж.к. Западен парк“. За линията се разкрива временна спирка с код 6743 „Ж.к. Западен парк“ на ул. „Западна“ на 25.00 метра преди бул. „Александър Стамболийски“ в посока гара Захарна фабрика. Спирката е сигнализирана с табела на СУО.

Промени на спирките

От 04:30 часа на 13.05.2026 г. до 17.05.2026 г.:

Автобусите от линия № 56 ще се движат двупосочно в южното пътно платно на бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Булина ливада“ до ул. „Западна“. За линията се закрива спирка с код 2568 „Ж.к. Западен парк“ на бул. „Александър Стамболийски“ в посока с. Мало Бучино.

Спирка с код 2570 „Бл. 13 ж.к. Западен парк“ се измества успоредно на съществуващото си положение на перона на трамвайната спирка с код 2196 „Бл. 13 ж.к. Западен парк“.

За линията се разкрива двупосочна временна спирка „Ж.к. Западен парк“ както следва:

на ул. „Западна“ на 25.00 метра преди бул. „Александър Стамболийски“ в посока гара Захарна фабрика. Спирката е съществуваща и е сигнализирана с табела на СОУ.

на ул. „Западна“ на 100.00 метра след левия завой от бул. „Александър Стамболийски“ (след временната пешеходна пътека) в посока с. Мало Бучино. Спирката е сигнализирана с бализ.

Автобусни линии № 72 и 77

Автобусни линии № 72 и 77 ще се движат по маршрут: по действащите маршрути до кръстовище ул. „Западна“/бул. „Александър Стамболийски“, където спират на временната спирка с код 6743 „Ж.к. Западен парк“ на 25.00 метра преди бул. „Александър Стамболийски“ съществуваща за автобусна линия № 56 – крайна.

Автобусите извършват обратен завой на ул. „Западна“ в участъка на затворената крайна станция след бул. „Александър Стамболийски“. За линиите се сигнализира временна крайна станция с дължина 40.00 метра успоредно на западния тротоар на ул. „Западна“. Временната крайна станция е сигнализирана с пътен знак Д24 и спиркоуказател на бализ на 05.00 метра преди пешеходната пътека.

Начална спирка за линиите е временната спирка с код 6742 „Ж.к. Западен парк“ за автобусна линия № 56 на 100.00 метра след бул. „Александър Стамболийски“. Спирката е сигнализирана с бализ.

От 06.05.2026 г. се възстановява постоянния маршрут на ученическата линия У1 както следва: от кръстовище бул. „Вардар“/ул. „Алеко Туранджа“ надясно по ул. „Алеко Туранджа“, ул. „Антон“ и наляво по бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута.

Спирка с код 6608 „10-ти ДКЦ“ се измества за постоянно на ул. „Антон“, на 50.00 метра преди бул. „Александър Стамболийски“. Спирката е сигнализирана с табела на СУО.

