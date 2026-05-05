Столичният ж.к. Западен парк отново остава почти без транспорт (СНИМКИ)

05 май 2026, 16:01 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: Евгения Чаушева/Actualno.com
След продължаващият повече от година ремонт на бул. "Ал. Стамболийски", жителите на столичния квартал "Западен парк" отново остават почти без транспорт. Маршрутът на трамвай 8 се връща към първоначалния си - от Люлин до Съдебната палата. До скоро неговата последна спирка беше в кв. Западен парк и осъществяваше удобна връзка с метростанция "Вардар". От Столична община са решили, че ще променят маршрута на автобуси 56 и 77, за да компенсират частично неудобството, но тези две линии са с голям интервал на разписанието на рейсовете. Друга опция са жителите на квартала е автобус 72, който обаче не прави връзка с метрото.

Официалното съобщение 

От 04:30 часа на 06.05.2026 г. до 17.05.2026 г. включително се:

Възстановява постоянния маршрут на трамвайна линия № 8 от ж.к. Люлин 5 до Съдебна палата. Закрива се временната спирка с код 0708 „Бул. Александър Стамболийски“ в обособеното трамвайно трасе на бул. „Вардар“ преди бул. „Александър Стамболийски.

Трамвайна линия № 10 ще продължава да се движи до гара Захарна фабрика както следва: от метростанция „Витоша“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски“/бул. „Константин Величков“ и надясно по бул. „Константин Величков“ по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно. Линията продължава да работи по действащите разписания.

От 04:30 часа на 06.05.2026 г. до 12.05.2026 г. включително:

Автобусите от линия № 56 ще се движат двупосочно в северното пътно платно на бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Булина ливада“ до ул. „Западна“. За линията се закрива спирка с код 2567 „Ж.к. Западен парк“ на бул. „Александър Стамболийски“ в посока бул. „Вардар“. Спирка с код 2569 „Бл. 13 ж.к. Западен парк“ се измества успоредно на съществуващото си положение на перона на трамвайната спирка с код 2196 „Бл. 13 ж.к. Западен парк“. За линията се разкрива временна спирка с код 6743 „Ж.к. Западен парк“ на ул. „Западна“ на 25.00 метра преди бул. „Александър Стамболийски“ в посока гара Захарна фабрика. Спирката е сигнализирана с табела на СУО.

Промени на спирките

От 04:30 часа на 13.05.2026 г. до 17.05.2026 г.:

Автобусите от линия № 56 ще се движат двупосочно в южното пътно платно на бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Булина ливада“ до ул. „Западна“. За линията се закрива спирка с код 2568 „Ж.к. Западен парк“ на бул. „Александър Стамболийски“ в посока с. Мало Бучино.  

Спирка с код 2570 „Бл. 13 ж.к. Западен парк“ се измества успоредно на съществуващото си положение на перона на трамвайната спирка с код 2196 „Бл. 13 ж.к. Западен парк“.

За линията се разкрива двупосочна временна спирка „Ж.к. Западен парк“ както следва:

на ул. „Западна“ на 25.00 метра преди бул. „Александър Стамболийски“ в посока гара Захарна фабрика. Спирката е съществуваща и е сигнализирана с табела на СОУ.

на ул. „Западна“ на 100.00 метра след левия завой от бул. „Александър Стамболийски“ (след временната пешеходна пътека) в посока с. Мало Бучино. Спирката е сигнализирана с бализ.

Автобусни линии № 72 и 77

Автобусни линии № 72 и 77 ще се движат по маршрут: по действащите маршрути до кръстовище ул. „Западна“/бул. „Александър Стамболийски“, където спират на временната спирка с код 6743 „Ж.к. Западен парк“ на 25.00 метра преди бул. „Александър Стамболийски“ съществуваща за автобусна линия № 56 – крайна.

Автобусите извършват обратен завой на ул. „Западна“ в участъка на затворената крайна станция след бул. „Александър Стамболийски“. За линиите се сигнализира временна крайна станция с дължина 40.00 метра успоредно на западния тротоар на ул. „Западна“. Временната крайна станция е сигнализирана с пътен знак Д24 и спиркоуказател на бализ на 05.00 метра преди пешеходната пътека.

Начална спирка за линиите е временната спирка с код 6742 „Ж.к. Западен парк“ за автобусна линия № 56 на 100.00 метра след бул. „Александър Стамболийски“. Спирката е сигнализирана с бализ.

От 06.05.2026 г. се възстановява постоянния маршрут на ученическата линия У1 както следва: от кръстовище бул. „Вардар“/ул. „Алеко Туранджа“ надясно по ул. „Алеко Туранджа“, ул. „Антон“ и наляво по бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута.

Спирка с код 6608 „10-ти ДКЦ“ се измества за постоянно на ул. „Антон“, на 50.00 метра преди бул. „Александър Стамболийски“. Спирката е сигнализирана с табела на СУО.

