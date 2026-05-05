Археолози откриха останките на мъж, избягал от Помпей

Когато Везувий изригнал през 79 г. сл. Хр. , разрушавайки град Помпей, държавникът Плиний Млади наблюдавал разгръщащото се бедствие от Мизено, разположен на противоположния бряг на Неаполитанския залив, според списание Smithsonian. По-късно той описва ужасите, на които е бил свидетел, описвайки как жителите на града „връзвали възглавници на главите си, за да се предпазят от дъжда от камъни“.

В същото време, в наше време, археолозите са открили два скелета извън стените на древния град, които потвърждават тези подробности от разказа на Плиний.

Останките на мъж, избягал от Помпей

„Първата жертва, мъж на около 35 години, е починал малко след изригването, когато вулканична пепел се е изсипала върху града. Втората жертва е мъж между 18 и 20 години, който вероятно е починал от пирокластични потоци няколко часа по-късно“, се казва в доклада.

Възрастният мъж е намерен до теракотена купа. Според учени, които публикуваха откритията си тази седмица в списанието Scavi di Pompei, той вероятно е използвал артефакта, за да защити главата си. Носел е и малка маслена лампа.

„Изследователите са използвали изкуствен интелект, за да създадат дигитална реконструкция на опита за бягство на мъж. Изображението го показва как тича по улици, осеяни с развалини, държейки чаша над главата си. Изригването на Везувий се вижда на заден план“, добавя изданието.

Тези скелети са открити близо до некропола Порта Стабия, разположен извън южната порта на Помпей. И двамата мъже вероятно са се опитвали да избягат от града и да стигнат до брега.

„Най-младата жертва очевидно е оцеляла в началните етапи на изригването и изследователите смятат, че той се е опитал да избяга от града по време на кратко затишие във вулканичната активност. Затишието обаче е било краткотрайно и пирокластични потоци са го отнесли“, подчертава изданието.

В същото време е намерен възрастен мъж, прегърбен, с вдигната дясна ръка, държащ чаша. Лампата е била близо до лявата му ръка. Той носел железен пръстен на единия си пръст и десет бронзови монети.

Учените казват, че мъжът вероятно е избягал с предмети, за които е вярвал, че ще му помогнат да оцелее, включително пари, светлина и нещо, с което да покрие главата си.

„В проучването изследователите признават, че генерираните от изкуствен интелект изображения могат да размият нюансите на сложни археологически данни и че някои учени може да ги намерят за прекалено сензационни, напомнящи за видеоигри или комикси. В същото време те твърдят, че подобни илюстрации ще помогнат на публиката да се потопи в историята на древния град“, отбелязва списание Smithsonian.

