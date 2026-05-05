Йотова също ще е експедитивна за мандата: Амбицията е до края на седмицата да има ново правителство (ВИДЕО)

05 май 2026, 12:45 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Нашата амбиция е до края на седмицата е да има ново правителство на България", каза президентът Илияна Йотова по време на консултациите с ДПС в президентството. Преди това президентът проведе консултации с първата политическа сила в 52-ото Народно събрание "Прогресивна България", както и с втората в лицето на ГЕРБ-СДС. Именно Йотова е тази, която трябва да връчи първия проучвателен мандат на "Прогресивна България", който от формацията имат мнозинство да реализират, а и малко по-рано обещаха правителство в петък. 

"Една политиеска партия "Прогресивна България" спечели изборите. Характерът ще бъде по-различен. Обикновено говорим за как ще бъде направена една бъдеща коалиция, сега с това мнозинство в неговите ръце ще бъде и цялата отговорност за това как ще изглежда изпълнителната власт", каза още президентът. ОЩЕ: "Българите очакват бързи действия и сме готови за тях": Антон Кутев обеща правителство в петък

"Прогресивна България" готви кабинет преди 15 май

Припомняме, че малко след консултациите от "Прогресивна България" обявиха, че в близките дни ще направят графиците така, че в петък да имаме кабинет. 

Това се припокрива и с обещанието на лидера на партията  и сочения за бъдещ министър-председател Румен Радев при старта на 52-ия парламент, като той заговори за самостоятелен кабинет дори преди 15 май. ОЩЕ: Радев заговори за самостоятелен кабинет преди 15 май, ВСС е приоритетна задача (ВИДЕО)

 

Илияна Йотова консултации редовно правителство 52 Народно събрание
Деница Китанова Редактор
