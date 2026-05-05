Напрежението в Славия ескалира: Феновете готвят нов протест срещу Венци Стефанов, искат и оставката на Достанич

Привържениците на Славия организират нов протест по време на предстоящия домакински мач срещу Септември. Те настояват за незабавната оставка на дългогодишния президент Венцеслав Стефанов. Феновете искат и оттеглянето на старши треньора Ратко Достанич. Напрежението в клуба ескалира след разочароващото представяне на отбора през сезона. „Белите“ останаха извън първата осмица на редовното първенство.

Двете страни са в открит конфликт

Гневът на публиката се прояви остро по време на последното домакинство срещу Ботев Враца. Двубоят на стадиона в „Овча купел“ завърши при равенство 1:1. Около 13-ата минута на срещата привържениците започнаха организирани скандирания. Протестът им продължи близо 20 минути. След ремито с врачани клубът официално изпадна в долната осмица за плейофите. По време на мача Венцеслав Стефанов реагира изключително нервно на виковете от трибуните. Той се приближи до оградата на сектора и започна да привиква привържениците за обяснение. Феновете обаче не обърнаха внимание на неговите провокации. Венцеслав Стефанов влезе в открит конфликт с феновете още по време на самия мач.

На следващия ден президентът направи поредното си остро изявление. Той обяви публично, че е готов да продаде клуба, но постави условие привържениците сами да намерят нов купувач за акциите. Феновете веднага отговориха с отворено писмо до спортните медии. Те обвиниха президента в инфантилно поведение и ненужна агресия. Според тях той не може да продава нещо, което реално не притежава лично.

Мажоритарният дял на клуба принадлежи на кипърската офшорна компания „Електра Еротокриту“. Стефанов официално е само представляващ и малък акционер в дружеството. Това прави неговите твърдения за продажба на клуба юридически неоснователни.

Конфликтът между ръководството и публиката има своята предистория. Подобни искания за оставка бяха изразени и след нулевото равенство срещу тима на Берое. Феновете отдавна настояват за промяна в управлението на клуба. Президентът обаче категорично отказва да се оттегли от своя пост. Той нарича протестиращите с обидни епитети и твърди, че те не разбират ситуацията.

Старши треньорът Ратко Достанич също е подложен на огромен натиск заради слабите игри. Привържениците смятат, че неговите методи не водят до развитие на отбора. Въпреки това Стефанов продължава да му гласува доверие. Утрешният протест на стадиона ще покаже дали диалогът между двете страни е окончателно прекъснат. Феновете са категорични, че няма да спрат до постигане на своите цели.

