Народният театър превръща в традиция намалените билети за младежи

Поради изключително големия интерес и вълната от положителни отзиви Народният театър "Иван Вазов" удължава кампанията за млада публика "18 – 25 по 5" до края на настоящия театрален сезон. Инициативата, която привлече хиляди млади хора в театралните салони, се превръща в официална традиция и ще се провежда ежегодно, осигурявайки достъп до изкуството на най-новото поколение зрители.

Успех на инициативата

Успехът на инициативата се потвърждава от впечатляващата статистика, според която от началото на кампанията над 6000 младежи на възраст между 18 и 25 години са се възползвали от преференциалните цени. Анализът на посещаемостта показва, че най-голям интерес сред младата публика предизвикват спектаклите "Венецианският търговец", "Малката Англия", "Моби Дик", "Великденско вино", "Съзвездия" и "Идеалният мъж". Наблюдава се и засилен интерес към гостуващите спектакли от инициативата #СценаБезГраници, което доказва любопитството на младите хора към европейските продукции.

С превръщането на инициативата в ежегодна традиция, Народният театър цели да осигури на младите хора по-лесен достъп до театралното изкуство. Билети на преференциалната цена могат да бъдат закупени без ограничение в броя на касите на Народния театър срещу представяне на документ за самоличност.

Преференциални цени

Напомняме, че извън рамките на тази кампания, Народният театър поддържа и своята постоянна политика на социална достъпност. Ученици и студенти могат да посещават представленията на цени от 5,11 евро. Гражданите, навършили пенсионна възраст, както и хората с трайни увреждания в пенсионна възраст, ползват билети на цена от 4,09 евро. За студентите от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", Театрален колеж "Любен Гройс" и други ВУЗ с театрални паралелки, цената за всички сцени е 1,02 евро.