Алекс Начева влиза във форма: Записа личен рекорд за сезона

20 февруари 2026, 18:48 часа 420 прочитания 0 коментара
Световната шампионка за девойки на троен скок от Тампере 2018 Александра Начева продължава да навлиза във форма след 18-месечно отсъствие заради тежка фрактура на петата и последвала операция през юни 2024 г. 24-годишната атлетка от клуб Ботев Пловдив е на подготовка в Република Южна Африка и записа участие в сектора за троен скок на турнир на открито. Тя постигна резултат от 13.97 метра, което е нейно лично постижение за сезона.

13,97 за Начева

"13,97 . . . по-трудно е от колкото си го представях! Но по-труден беше пътят да стигнем дотук! Изпълнен с много тренировки, съмнения, провали и малки успехи, тръгване от стадиона много пъти с усмивка и много пъти със сълзи и яд. Моменти, в които си казваш, че положението е толкова зле, че няма как да се получи, и такива, в които виждаш,че м**ка му . . . "още те бива”.

Мисля, че всеки спортист минава през тези първите мисли, но нали казват, че разликата между победителя и загубилия е, че победителят се е опитал още веднъж. Сега по спортно-техническата част . . . криво, грешно, това е положението на ситуацията", написа Начева в профила си в Инстаграм.

Иначе зимният сезон за българските атлети продължава с Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Надпреварата ще се състои този уикенд на 21 февруари в сръбската столица Белград. Страната ни ще бъде представена от най-добрите състезатели през последните години, които ще се борят за отличията в конкуренцията на елита от полуострова. Отборът, който заминава за Сърбия, бе определен от представители на комисиите по различните видове дисциплини към Българската федерация по лека атлетика.

Джем Юмеров
