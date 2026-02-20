Лайфстайл:

Прогноза за времето - 21 февруари 2026 г. (събота)

20 февруари 2026, 19:03 часа 288 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 21 февруари 2026 г. (събота)

На 21 февруари 2026 г. времето в страната ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, които, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната ще преминат в сняг. В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 16-22 февруари 2026 г. (КАРТА)

Температурите

Температурите в повечето райони ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. В Южна България сутрешните температури ще са между 3° и 7°, но през деня ще се понижават и към 14 часа ще бъдат между 0° и 4°. В София температурата ще бъде около нулата.

В планините

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

Над морето

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Предстои застудяване. Времето до края на февруари 2026 г. (ГРАФИКА)

Снимка: БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес