Великденски пости 2026: Как да се подготвим и какво да не правим

Постенето е не само ограничение в храната, но и вид духовно пречистване. Преди започването на постите е необходима е психическата подготовка и настройка за промяна на начина на живот.

Основната цел на поста е пречистването на духовно и физическо ниво. Подготовката за Великия пост, който започва на 23 февруари и продължава до 11 април, включва отказване от месни продукти и намаляване на порциите през Сирната седмица, помирение с хората около нас, изповед и съсредоточаване върху молитвата. Това не е диета, а период на духовно пречистване.

До края на тази седмица, според църковните разпоредби, можете да ядете млечни храни, яйца и риба. В неделя, 22 февруари, е Сирни заговезни, тоест последният ден преди началото на многодневния пост, когато все още можете да ядете постна храна. Тази неделя се нарича още Сиропустна, тъй като е последният ден, в който се ядат яйца и млечни продукти преди започването на поста.

Как да се подготвим за Великия пост

Рязкото отказване от месо, млечни продукти и яйца може да бъде стресиращо за организма. Затова трябва да започнете да елиминирате храните постепенно, като същевременно се придържате към правилата на поста.

Кога може да се яде риба през Великденските пости?

Помислете за менюто си. За да донесе гладуването полза, а не изтощение, трябва да консумирате достатъчно протеини и полезни елементи от растителни храни. За средностатистическия човек дневната нужда от протеини е 1 гр на 1 кг телесно тегло. Най-много протеини може да се получат от бобови растения, гъби, спирулина, ядки, спанак и някои видове зеле.

Важен момент от подготовката за поста в духовен аспект е искането и даването на прошка на Сирни заговезни. Смята се, че прошката пречиства, както този, който я иска така и този, който я дава.

Какво можете да ядете по време на поста

По време на поста може да ядете зърнени храни, зеленчуци и плодове, гъби, морско зеле, ядки и семена, брашнени изделия, хляб и тестени изделия, които не съдържат яйца, масло и мляко, различни сосове - кетчуп, аджика, соев сос, постна майонеза, нискомаслени десерти: бисквити, мармалад, сушени плодове, мед.

Какво може да се яде по време на Великденските пости?

В дните на нестрог пост е позволено да се използва растително масло, а на празниците Цветница и Благовещение на Пресвета Богородица можете да ядете риба и морски дарове.

Какво е забранено по време на Великденските пости

Какво не можете да ядете по време на Великденските пости - месо и месни продукти, яйца, всякакви млечни продукти, мазни сладкиши и тестени изделия, шоколад, алкохол, фаст фууд.

По време на пост е препоръчително да се въздържате от развлекателни дейности и гледане на забавни филми и телевизионни предавания. Не можете да се ядосвате и да проклинате. Също така, по време на пост не се провеждат сватби и шумни празненства. Един от греховете е да се поддадете на тъга.

