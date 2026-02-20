Звезден нападател от Балканите е готов да "запълни обувките" на Левандовски в Барселона

През последните седмици бъдещето на Роберт Левандовски е една от най-коментираните теми в Испания. Договорът на поляка с Барселона изтича в края на сезона и престоят му на "Камп Ноу" едва ли ще продължи. Според медиите в страната ръководството на клуба се оглежда за потенциален негов заместник, а по последна информация един от най-обещаващите нападатели в Европа има интерес да заеме поста му в състава на Ханзи Флик.

Звездата на Серия А обмисля преминаване на "Камп Ноу"

Става въпрос за нападателя на Ювентус - Душан Влахович. Според Tuttosport сърбинът е казал на своите представители да проучат възможността за преминаване в Барселона. Това решение идва на фона на интереса от други отбори и задънената улица в преговорите за удължаване на договора с "бианконерите". 26-годишният Влахович също остава без договор с настоящия си клуб това лято. Пристигнал от Фиорентина през януари 2022 г., сръбският национал е отбелязал 64 гола в 162 мача във всички турнири за "старата госпожа". Това включва шест гола в 17 мача през този сезон.

Междувременно Роберт Левандовски е на "Камп Ноу" откакто пристигна от Байерн Мюнхен през лятото на 2022 г. Той е отбелязал 114 гола в 177 мача за каталунците, включително 13 гола в 30 мача през този сезон. Въпреки това, бъдещето на 37-годишния нападател след това лято остава несигурно, като Влахович се очертава като възможен дългосрочен заместник. Полякът обаче не иска да напуска Каталуния, имайки предвид, че се е устроил добре със семейството си. По тази причина, въпреки че има интерес от 5 клуба към него, той ще изчака развоя от президентските избори в Барселона. Ако новото ръководство го вижда като важна фигура за бъдещето, Левандовски предпочита да остане на "Камп Ноу".

Името на Влахович обаче не е единственото, което се споменава като възможен наследник на Левандовски на върха на атаката на "Камп Ноу". Ръководството на Барселона предпочита аржентинския нападател на Атлетико Мадрид - Хулиан Алварес. Той обаче има договор с "дюшекчиите" до 2030 г., което означава, че всяка потенциална сделка няма да е евтина. Според специализирания сайт "Transfermarkt" пазарната тойност на Алварес е 100 милиона евро. Ако Барса иска да го привлече от Атлетико Мадрид, то ще трябва да плати поне 70 милиона евро.