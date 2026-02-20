Правителството на Гюров:

Звезден нападател от Балканите е готов да "запълни обувките" на Левандовски в Барселона

20 февруари 2026, 18:45 часа 485 прочитания 0 коментара
Звезден нападател от Балканите е готов да "запълни обувките" на Левандовски в Барселона

През последните седмици бъдещето на Роберт Левандовски е една от най-коментираните теми в Испания. Договорът на поляка с Барселона изтича в края на сезона и престоят му на "Камп Ноу" едва ли ще продължи. Според медиите в страната ръководството на клуба се оглежда за потенциален негов заместник, а по последна информация един от най-обещаващите нападатели в Европа има интерес да заеме поста му в състава на Ханзи Флик.

Звездата на Серия А обмисля преминаване на "Камп Ноу"

Става въпрос за нападателя на Ювентус - Душан Влахович. Според Tuttosport сърбинът е казал на своите представители да проучат възможността за преминаване в Барселона. Това решение идва на фона на интереса от други отбори и задънената улица в преговорите за удължаване на договора с "бианконерите". 26-годишният Влахович също остава без договор с настоящия си клуб това лято. Пристигнал от Фиорентина през януари 2022 г., сръбският национал е отбелязал 64 гола в 162 мача във всички турнири за "старата госпожа". Това включва шест гола в 17 мача през този сезон.

ОЩЕ: Легенда на Барселона, донесла много трофеи на клуба, напуска "Камп Ноу"

Душан Влахович

Междувременно Роберт Левандовски е на "Камп Ноу" откакто пристигна от Байерн Мюнхен през лятото на 2022 г. Той е отбелязал 114 гола в 177 мача за каталунците, включително 13 гола в 30 мача през този сезон. Въпреки това, бъдещето на 37-годишния нападател след това лято остава несигурно, като Влахович се очертава като възможен дългосрочен заместник. Полякът обаче не иска да напуска Каталуния, имайки предвид, че се е устроил добре със семейството си. По тази причина, въпреки че има интерес от 5 клуба към него, той ще изчака развоя от президентските избори в Барселона. Ако новото ръководство го вижда като важна фигура за бъдещето, Левандовски предпочита да остане на "Камп Ноу".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Името на Влахович обаче не е единственото, което се споменава като възможен наследник на Левандовски на върха на атаката на "Камп Ноу". Ръководството на Барселона предпочита аржентинския нападател на Атлетико Мадрид - Хулиан Алварес. Той обаче има договор с "дюшекчиите" до 2030 г., което означава, че всяка потенциална сделка няма да е евтина. Според специализирания сайт "Transfermarkt" пазарната тойност на Алварес е 100 милиона евро. Ако Барса иска да го привлече от Атлетико Мадрид, то ще трябва да плати поне 70 милиона евро.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Ювентус Барселона Душан Влахович
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес