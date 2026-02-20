Пристигна в Милано за олимпийските игри, а завърши в затвора "Сан Виторе"

Да подкрепиш националния си отбор на живо на олимпийски игри е мечта, която много фенове копнеят да изживеят поне веднъж в живота си. Запален привърженик на хокея от Словакия бе напът да изпълни това свое желание, но съдбата имаше други планове за него. 44-годишният мъж, чието име не беше оповестено публично, бе развълнуван да подкрепи родината си в откриващия мач на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, но присъствието му не остана незабелязано.

Злощастната история на един фен, завършил зад решетките в Милано

Въпросният мъж пътува до предградията на Милано миналата сряда, за да подкрепи словашкия отбор по хокей. При пристигането му бил подаден сигнал до полицията и той е арестуван. Впоследствие става ясно, че той има неизпълнена заповед за арест в Италия отпреди 16 години. През 2010 година санкцията му е наложена за кражби от магазини. Въпросният фен бе отведен в централния затвор "Сан Виторе", където го очаква присъда от 11 месеца и 7 дни за престъпленията, извършени преди 16 години, според изявление на полицията.

ОЩЕ: Четириног състезател на Зимните олимпийски игри пресече финала (ВИДЕО)

Дойде в Милано да подкрепи родината си, но не видя победата

Така неговото присъствие на олимпийските игри завърши не на трибуните, а зад решетките. Мъжът беше арестуван преди откриващия мач на Словакия, спечелен с 4:1 срещу Финландия, което означава, че не успя да гледа триумфа на родната си страна в голямата изненада от предварителния кръг. Ако има някаква утеха за този фен, то е, че любимият му словашки хокеен отбор победи и домакина Италия два дни по-късно, с което подобри резултата си на 2:0 в предварителната фаза. Тимът загуби от Швеция в последния кръг от груповия етап, но продължи напред към елиминациите.

Невероятното представяне на словашкия отбор продължи и на 1/4-финалите, когато елиминира Германия. Днес, 20 февруари, от 22:10 часа тимът ще се изправи срещу САЩ на 1/2-финалите. Това вероятно, до известна степен, утешава въпросния фен, макар че той да не успя да го види с очите си. Привържениците имат малко възможности да гледат националния си отбор в олимпийски състезания, а още по-малко са тези, които не изискват дълго и скъпо пътуване. За този мъж наградата да види Словакия да се състезава на голямата сцена беше достатъчна, за да надделее над риска от отнемане на свобода. Залогът му не се изплати, но за него остава надеждата любимият му отбор да се докосне до медалите.

ОЩЕ: Влезе в професионалния спорт на 14, отказа се на 20 и стана водопроводчик, а на 31 дебютира на Олимпийските игри