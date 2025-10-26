Войната в Украйна:

Признание от властта: Няма да изпълним заложените приходи от бюджет 2025

26 октомври 2025, 12:44 часа 650 прочитания 0 коментара
Заложените приходи във финансовата рамка за 2025 г. няма да бъдат изпълнени, каквито бяха и първоначалните очаквания. "Очертава се изпълнение на приходите на около 95% от планираното", обяви бившият финансов министър и санкциониран по закона "Магнитски" за глобална корупция Владислав Горанов от ГЕРБ. Неизпълнението в приходната част ще бъде компенсирано през по-малки разходи и бюджетът ще приключи в рамките на дефицит от 3%, заяви Горанов пред БНР.

Той отказа да обяви точни числа, но справка в средносрочната бюджетна прогноза показва, че общите приходи по консолидираната фискална програма възлизат на 90,3 млрд. лв. 5% неизпълнение при този размер на очакваните приходи се равнява на около 4.5 млрд. лв. минус. Бюджетът бе критикуван за нереалистично завишени приходи още при приемането му, особено в частта на заложения ръст на постъпленията от ДДС. Самият Горанов е обявявал, че дефицитът тази година ще е 5-6% от БВП. Минус от 4.5 млрд. лв. в сметките на хазната се равнява на 2% от БВП.

Снимка: БГНЕС

Много вероятно е голяма част от този минус да бъде компенсирана за сметка на неизпълнение на капиталовите разходи, които традиционно остават неизпълнени. Тази година покрай закъснението в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми отново се заложиха рекордни капиталови разходи в размер на 13.8 млрд. лв.

Горанов не обяви никакви детайли около подготвяния проектобюджет за 2026 година, но увери, че България ще влезе в първата си година като член на еврозоната с дефицит в рамките на правилата, пише още "Сега".

Припомняме, че изнесените данни от Горанов не са изненадващи - финансовият министър Теменужка Петкова изнесе шокиращи данни, според които за 10 месеца са похарчени над 1 милиард лева повече за заплати в МВР.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Владислав Горанов Бюджет 2025 Бюджет 2026
