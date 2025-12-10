Ръководителят на ЕЦБ с първи коментар по новото предложение за замразените руски активи

Най-новата версия на предложението на Европейския съюз за финансова подкрепа за Украйна е най-близко до съответствие с международното право. Това каза днес председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард по време събитие, организирано от "Файненшъл таймс“, предаде Ройтерс. Лидерите на ЕС от месеци обсъждат варианти за използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна, като същевременно спазят международното право, което забранява пряката им конфискация.

Гаранции за Белгия

Повечето настояват за използването на около 210 милиарда евро от руските суверенни активи, замразени в Европа, но подобно решение вероятно ще изисква гаранции за Белгия, където се съхраняват по-голямата част от руските средства.

"Схемата, която е въведена и която ще бъде обсъдена на следващата среща на Европейския съвет, е... най-близката до съответствие с принципите на международното право“, заяви Лагард.

"Нашата отговорност като европейци е да продължим да подкрепяме, защитаваме и действаме в полза на Украйна“, добави тя.

Лагард, която няма пряка роля в процеса по използването на руските активи, отдавна изразява загриженост относно използването им. Според нея подобно решение трябва да спазва международното право, в противен случай глобалната репутация на еврото може да бъде компрометирана.

"Това е много, много извънреден случай и той не отнема правото на Русия върху активите ѝ“, коментира Лагард по повод настоящото предложение.

Президентът на ЕЦБ също така отбеляза, че ЕС трябва да изясни, че не се ангажира с практики на конфискация на суверенни активи поради причината, че това е в негов интерес.