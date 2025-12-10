Състоянието на семейство Тръмп: Тате пак е президент и синовете му богатеят

Синовете на Доналд Тръмп станаха драстично по-богати през първата година след завръщането на баща им в Белия дом. Богатството им се умножи благодарение на операции с криптовалути, сделки с недвижими имоти и растежа на акции в компании, свързани с финанси и отбрана. В свой материал Forbes прави обобщение.

Доналд Тръмп-младши увеличи богатството си 6 пъти - от 50 млн. долара до почти 300 млн. долара. Всъщност тази есен резултатът беше още по-впечатляващ - 500 млн. долара, но акциите на минната му компания American Bitcoin паднаха впоследствие. Тръмп-младши печели пари от проекти за недвижими имоти и от акции на компании, изпълняващи или свързани с изпълнение на държавни договори.

Не Тръмп-младши, а Ерик Тръмп обаче сега е най-богатият наследник на настоящия американски президент Доналд Тръмп. Състоянието му се оценява на около 400 милиона долара.

Другият син на Тръмп - Барън, е натрупал около 150 милиона долара. Той е първият в семейството, който проявява интерес към криптовалутите и подтиква баща си да стартира криптоинициативи. Барън държи милиарди токени, които все още са заключени. След като бъдат отключени, той би могъл да спечели повече от 500 милиона долара.

Като пример за дойна крава за семейство Тръмп е даден World Liberty Financial. Предприятието вече е продало токени на стойност приблизително 1,4 милиарда долара, като част от тях отива при семейство Тръмп, макар че точно колко остава донякъде загадка. Президентът на САЩ е получил приблизително 52% от приходите от началото на годината, като членовете на семейството му - тримата изброени съоснователи Ерик, Дон-младши и Барън - са си разделили 22%. Това значи, че всеки е с приблизително 80 милиона долара в брой след облагане с данъци, но не се знае ефектът на последващи сделки.

Източник: Forbes