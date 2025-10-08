Шокиращо: За 10 месеца са похарчени над 1 милиард лева повече за заплати в МВР

Държавата е похарчила над 1,2 милиарда лева повече за заплати и възнаграждения на полицията, службите и служителите в сектор сигурност. Това стана ясно изненадващо в началото на заседанието на кабинета в сряда от думи на финансовия министър Теменужка Петкова, с които всъщност целеше да опровергае тезите, че българите били обедняли.

Поводът - премиерът Росен Желязков подкани Петкова да представи актуални финансови разчети и данни, тъй като, по думите му, "в рамките на бюджетната процедура се чуват какви ли не твърдения и от опоненти, и от загряващи на тъч линията опоненти за това, че хората били обеднявали". В отговор Петкова обяви, че "резултатите са достатъчно красноречиви" и вякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, били абсолютно неоснователни.

Иронично, но факт - данните наистина са красноречиви

От началото на 2025 г. до момента разходи за персонал са изплатени в повече спрямо 2024 г. в размер на 3,684 мрлд. Това е ръст спрямо миналата година от 18,2%, стана ясно от представените данни на Петкова. При изброяването на отделните сектори тя направи сравнителен преглед на повишенията:

образование - изплатени са с 907 млн. повече спрямо 2024 г. разходи за заплати и други възнаграждения;

здравеопазване - изплатени 98 млн. в повече, или ръст 8,3%;

отбрана - 633,3 млн., изплатени в повече

полиция, вътрешен ред и сигурност – изплатени в повече 1,280 млрд.

социалните и здравоосигурителните плащания през 2025 г. до момента са с 4,161 млрд. повече спрямо 2024 г., или ръстът е 12%, в т.ч. пенсиите са с ръст 11,2% или 2,428 млрд. лв.

"По отношение капиталовите разходи, налице е ръст от близо 2 млрд., което се дължи на ускорените темпове, с които изпълняваме ПВУ и европейските програми. Това са основните ръстове в разходите през 2025 г. спрямо 2024 г. Категорично можем да кажем, че всякакви слухове, че българите обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни", коментира Петкова.

Припомняме, че резкия скок на заплатите в сектор сигурност и по-конкретно възнагражденията на полицаите предизвикаха огромни обществени реакции, политическо напрежение и критики от експертите заради липсата на обосновка за това двойно повишение, което предприе управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, ИТН и БСП.

Пазим си родната полиция

"Ако може да се каже, че управляващите прекалиха с увеличението на доходите, това е в сектор сигурност и отбрана", каза в предаването Студио Actualno бившият социален министър и вицепремиер в правителството на Симеон Сакскобургготски и НДСВ Лидия Шулева. Тя отговори на въпросите прекалиха ли управляващите с вдигането на доходите и реална ли е прогнозата на Фискалния съвет за около 5% дефицит в бюджета за тази година:

"В държавата, която все още е на последно място по доходи в Европейския съюз (ЕС), не можем да кажем такова нещо. Като по-скоро сигурност е този сектор, в който държим първо място в ЕС по брой на служители от сектор сигурност на глава от населението в България. А в публичния сектор вече и по доходи. И като цяло, и като ръст от Брутния вътрешен продукт (БВП) пак сме на пъръво място по разходи за сектор сигурност за целия ЕС. Т. е. от една страна ние сме на последно място по доходи на обикновените хора, но в този сектор сме първенци в ЕС", обясни още Шулева пред Actualno.com - вижте цялото участие тук: Прекалиха с доходите в сектор сигурност и отбрана: Говори Лидия Шулева (ВИДЕО).

Припомняме, че критики към кабинета относно необоснования двоен скок в заплатите дойде и от "свои" - шефът на Фискалния съвет и кадър на ГЕРБ Симеон Дянков каза наскоро, че бюджет 2026 ще е "огромен цирк", а "розовите прогнози" на Петкова не излизат заради двойните заплати в МВР.