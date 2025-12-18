Войната в Украйна:

Проверено: Дори Съдът на ЕС да допусне жалбата срещу еврото в България, евро ще има

В началото на декември във Facebook се появява „извънредна новина“, че Общият европейски съд е приел за допустима искова молба за незаконосъобразност по приемането на България в еврозоната. Разпространението на това твърдение води и до спекулации, че приемането на еврото ще бъде отложено до произнасянето на съда. Това обаче е невярно, провери Лиляна Николова от Factcheck.bg. Твърдението, че Общият съд на ЕС е дал ход на дело срещу Съвета на ЕС, след като е приел допустимостта на молбата, е публикувана първо в профила на бившия депутат от БСП Румен Гечев. Публикацията има над 1200 харесвания и е споделена над 1700 пъти.

„Новината“, че съдът е допуснал иска, се разпространява мълниеносно сред проруски профили в социалната мрежа, както и сред противници на приемането на еврото. Появяват се и спекулации, че „няма как“ приемането на еврото да стане на определената за това дата - 1 януари 2026 г., и че то няма да може да се случи, докато тече делото.

Общият съд на ЕС опроверга официално

Съдът отговори на тези твърдения в официално прессъобщение. В него изрично се казва, че допустимостта на исковата молба не е разглеждана. “Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата”, гласи съобщението.

Уточнява се, че исковата молба е внесена на 15 септември 2025 г. и е регистрирана в системата на Общия съд на ЕС. Подчертава се също, че завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ на ответника и разпределянето на делото на съдебен състав са просто стандартни процесуални етапи.

Един от юристите, подготвили исковата молба, е Румяна Ченалова – бивш съдия и бивш кандидат за депутат от „Възраждане“. В публикация в профила си във Facebook тя също опровергава твърдението, че Общият съд на Европейския съюз е дал ход на дело срещу Съвета на ЕС. В поста си тя подчертава, че „решение на Съда по допустимостта все още няма“, и допълва, че жалбата не спира действието на обжалваните актове.

България е напълно готова да влезе в еврозоната от 1 януари 2026 г. и Съветът на ЕС вече е приел трите правни акта, необходими за приемането на еврото, с което формално финализира процедурата. Чрез решение на Съвета за приемане на еврото официално се дава зелена светлина за влизане в еврозоната. По Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) No 974/98 се уреждат условията за въвеждане на еврото в България. Фиксиран е и обменният курс между лева и еврото.

Не е вярно, че Съдът на ЕС е приел за допустима исковата молба за незаконосъобразност на приемането на еврото в България. Това, че жалбата е регистрирана, означава, че са спазени процедурни практики, а не, че е потвърдена допустимостта ѝ. Дори исковата молба да бъде приета за разглеждане, това няма да промени присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г.

