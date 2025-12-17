ЕБВР ще увеличи капитала си след одобрението на САЩ

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви, че всичките й най-големи акционери, включително САЩ, са платили за увеличението на капитала с 4 милиарда евро или са се ангажирали да го направят, предаде Ройтерс. "Най-големите ни акционери вече платиха или декларираха намерението си да се платят и очакваме да бъде усвоен над 90 на сто от общия ръст на капитала“, каза говорител на ЕБВР пред агенцията.

Очакваше се решение на Тръмп

Бордът на кредитната институция одобри увеличението в края на 2023 г. , а през май удължи крайния срок за плащане до края на 2025 г. По това време повече от половината акционери са били платили или са се готвели да го направят, но САЩ - най-големият акционер - все още не бяха поели ангажимент.

Още: ЕБВР изненадващо повиши прогнозата си за българската икономика

В началото на тази година президентът Доналд Тръмп нареди преразглеждането на участието на САЩ в международни организации, което породи съмнения относно финансовата подкрепа на Вашингтон.

Тръмп подписа миналия месец законопроект за федерално финансиране, който позволява на Министерството на финансите да купи до 40 000 допълнителни акции на ЕБВР и разрешава отпускането на 437,5 милиона долара за целта.

Увеличението ще повиши капиталовата база на ЕБВР до 34 милиарда евро, което ще ѝ позволи да удвои инвестициите си в Украйна, след като възстановяването започне.

Още: ЕБВР инвестира 1,25 млрд. евро в транспортен коридор от Европа за Китай, който заобикаля Русия

Банката наскоро разшири членския си състав и обяви първите си инвестиции в Субсахарска Африка - заем от 30 милиона евро за укрепване на националната електропреносна мрежа на Бенин и в Ирак, механизъм за търговско финансиране от 100 милиона долара.

ЕБВР има 77 национални акционери плюс Европейския съюз (ЕС) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и е инвестирала над 190 милиарда евро от основаването си през 1991 г.