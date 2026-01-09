Разбулен мит за еврото: В чужбина не ми вземат българското, тук ми връщат чуждо

Има ли разлика между "българско" евро и "чуждо", когато плащаме в търговски обекти или получаваме ресто от тях? Този въпрос излезе на дневен ред от 1 януари 2026 г., когато у нас започна разплащането с единната европейска валута в резултат от влизането на България в еврозоната. В първите дни от тази нова ера видяхме фрапиращи случаи на хора, отказващи да вземат рестото си в евро, след като са платили в левове, и продължаващи "бунтове" срещу новата валута, към която левът беше вързан отдавна.

Нашата медия също получи информация за отказ на клиент от получаване на ресто в евро при извършване на плащане в голяма търговска верига, защото върнатата му сума била в гръцки евробанкноти. Клиентът се оплакал от двоен стандарт, защото в Гърция не му приели "българското" евро преди 1 януари 2026 г. - датата на официалното ни членство в еврозоната. Банкнотите/монетите вероятно са били получени чрез закупуване на т.нар. стартов пакет, който всяка банка у нас предлагаше в навечерието на приемане на еврото.

КЗП: Няма разлика между "българско" и "чуждо" евро

След като от Actualno.com запознахме с този случай Комисията за защита на потребителите (КЗП) и ги попитахме има ли разлика между български евробанкноти и монети, от една страна, и чужди, от друга, от КЗП обявиха категорично, че разлика няма.

Комисията и Националната агенция за приходите (НАП) са органите, към които гражданите се обръщат за сигнали, свързани с разплащането в евро. На въпрос какви са най-фрапиращите сигнали, които КЗП засега е получавала във връзка с въвеждането на валутата в България от 1 януари 2026 г., от Комисията посочиха, че "всеки подаден сигнал, независимо от конкретния повод, е важен и се разглежда подробно във всеки един детайл".

"Когато се установи нарушение, КЗП прилага санкциите, предвидени в ЗВЕРБ (Закона за въвеждане на еврото в Република България)", допълниха от Комисията за защита на потребителите.

Координационен център вече бди за нарушения

Координационен център вече разрешава проблемите по въвеждането на еврото от 1 януари. За създаването му съобщи премиерът в оставка Росен Желязков на последното правителствено заседание за 2025 година. Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов оглавява Координационния център за въвеждане на еврото.

Вече се създават и областни структури за подпомагане на координацията, наблюдението и контрола при въвеждането на еврото - например във Видин, Велико Търново, Кюстендил, София и др.

Задачата на Координационния център е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, с комуникационните аспекти и реакции при всички проблеми, които гражданите и бизнеса ще срещнат в първите месеци от разплащане с валутата.

36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ, като от декември тенденцията се засилва. Очакванията са до края на март да бъдат изтеглени всички наличности на левовете, стана ясно на първия брифинг на новосъздадения Координационен център към Механизма за еврото. Владимир Иванов подчерта, че към 6 януари са постъпили 135 хиляди лева от наложени санкции за нарушения на Закона за въвеждане на еврото у нас, но каза няколко пъти, че процесът върви плавно и спокойно, "противно на очакванията и вещанията отпреди 31 декември".

Нарушения са констатирани при около 7% от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута, стана ясно от думите му: "Има хора, които вечно не са подготвени": 1/3 от левовете вече са в историята, очаква се до март да приключим с валутата.