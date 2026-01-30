Рязък обрат в курса на еврото

Курсът на еврото днес претърпя рязък обрат и падна под психологическа граница от 1,2 спрямо щатския долар. През изминалите дни европейската валута надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската. Въпреки лекия спад по-късно, еврото остана през седмицата на най-високия си курс от пет години към долара. Основната причина бе, че инвеститорите се оттеглиха от американския долар.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,192 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1968 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.