Руската рубла продължава да поевтинява

Руската рубла продължи да поевтинява спрямо долара и еврото преди утрешното заседание на централната банка за определяне на лихвения процент, като премина границата от 100 спрямо еврото за първи път от март.

"Банк России" определи официалния обменен курс на долара на 84,9211 рубли за 11 септември 2025 г., което е с 1 рубла и 68 копейки повече от предния ден, информираха ТАСС и БТА.

Официалният обменен курс на еврото е повишен с 1 рубла и 79 копейки до 99,8246 рубли.

Официалният обменен курс на долара надхвърли 84 рубли за първи път от 12 април 2025 г., а обменният курс на еврото е над 99 рубли за първи път от 12 февруари 2025 г.

"Флуктуациите в обменния курс на рублата спрямо долара и еврото са част от нормалните пазарни процеси и са от полза за някои участници на пазара", обясни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Руската централна банка призна, че инфлацията ще надмине очакванията