16 декември 2025, 21:40 часа 373 прочитания 0 коментара
Росен Желязков ще участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел утре, 17 декември. Срещата предхожда редовното заседание на държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз в белгийската столица.

Задълбочаването на стратегическите отношения между ЕС и Западните Балкани и ползите, които те носят на гражданите, ще са основни теми на дискусията. Разговорите ще подчертаят значението на политическите и икономическите връзки между ЕС и партньорите от Западните Балкани, особено в настоящия геополитически контекст и с оглед необходимостта от укрепване на регионалните отношения.

Дискусията е израз на значението на политическите и икономическите отношения между ЕС и партньорите от Западните Балкани. Очаква се по време на срещата да бъде потвърдено и значението на напредъка на реформите, привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС, регионалното сътрудничество, добросъседските отношения и помирението.

Елин Димитров
