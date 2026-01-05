Любопитно:

С България в еврозоната: Рязка промяна в курса на еврото

05 януари 2026, 09:27 часа 272 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя рязка промяна  тази сутрин, като европейската валута отново падна под нивото от 1,17 към американската, макар че в късните сутрешни часове леко  се възстанови. Промяната се дължи най-вече на силните позиции на щатския долар след атаката на САЩ във Венецуела. А от 1 януари вече и България е член на общия европейски валутен съюз.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1691 долара или под нивото от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1721 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 10 декември, когато беше на ниво 1,1624 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов
Пламен Иванов
