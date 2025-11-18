Сачева: Този бюджет е единственият възможен, добавките за Коледа и Великден да влязат в закон (ВИДЕО)

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева определи проектобюджета за 2026 година като единствения възможен вариант пред държавата, в който са направени "изключително трудни баланси". Тя коментира темата пред журналисти преди Националната конференция "Привлекателни професии за устойчиво бъдеще".

По думите ѝ документът е резултат от сложната политическа конфигурация в парламента и необходимостта да се намери пресечна точка между различни партии, които имат "различни виждания за това как да се управлява държавата". Сачева призна, че бюджетът вероятно ще провокира протестни реакции, включително от работодатели, но подчерта, че той е "плод на подкрепата, която може да се намери в парламента".

Тя уточни, че предложенията на работодателските организации са били разгледани, но "ще бъде изключително трудно да се прави бюджет наново". Според нея една от основните причини за ръста на разходите е автоматичната връзка между минималната и средната работна заплата. ГЕРБ вече са поели ангажимент тази формула да бъде променена, но това може да стане едва следващата година. Още: Деница Сачева се отрече от думи по адрес на Спецов: Защо човек, "ощетил държавата", продължава да бъде шеф на НАП?

Коледните добавки

Сачева коментира и идеите за оптимизация на разходите, като подчерта, че масови съкращения на държавни служители не биха дали желания ефект: "Държавните служители са защитени от закон и такива съкращения не могат да се случат от днес за утре." Тя допълни, че рязко увеличение на безработицата също би натоварило бюджета. Възможно било да се премахнат незаети щатове, но това трябвало да стане внимателно, тъй като в някои администрации има реална нужда от кадри.

Относно коледните добавки за пенсионерите Сачева заяви, че темата предстои да бъде обсъдена: "Трябва първо да видим разчетите на НОИ, защото добавките се изплащат оттам." Тя съобщи, че е изпратила писмо до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов с искане за законодателно решение, което да уреди трайно този тип подпомагане като нов механизъм, обхващащ не само пенсионерите, но и най-уязвимите групи.

"Смисълът на празниците е да приобщава. Тези, които са най-бедни, да получат една достойна подкрепа от държавата. Тази тема трябва да престане да бъде поредната разделителна линия в обществото", подчерта Сачева. Още: "Наследството" на Асен Василев: ПП-ДБ посочи откъде да се режат разходи, ГЕРБ не вижда възможни отстъпки за бюджет 2026

Миналата седмица тя заяви, че в бюджета не са планирани средства за коледни добавки и възможностите за това са "силно ограничени".