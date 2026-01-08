Войната в Украйна:

Първите социални помощи в евро: Кога ще се изплащат и в какъв размер?

08 януари 2026, 16:06 часа 139 прочитания 0 коментара
Първите социални помощи в евро: Кога ще се изплащат и в какъв размер?

Социалните помощи за декември 2025 г. ще бъдат изплатени в евро след 15 януари тази година. Това съобщава Агенцията за социално подпомагане (АСП) във връзка с въвеждането на еврото и новия размер на линията на бедност и на минималната работна заплата за новата година. АСП уточнява, че новите размери на помощите ще се прилагат за януари и ще бъдат изплащани през февруари.

Изискват ли се действия заради еврото?

От АСП посочват, че от гражданите не се изисква предприемането на каквито и да е действия, за да получат помощите си в евро.

Още: Левовете в евро: Редица банкови клонове ще работят и в събота през януари

Основата за подпомагане, на чиято база се определя правото на месечна социална помощ и на целевата помощ за отопление, е в размер на 30% от линията на бедност, т.е. 117,19 евро. Доходният критерий за отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище е 390,63 евро общ доход на семейството, информират от АСП.

Максималният размер на еднократната помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности е до 1171,89 евро, а на еднократната целева помощ за издаване на лична карта е до 117,19 евро.

Размерът на месечната целева помощ за покриване на първоначалните потребности на младежи, напускащи резидентна грижа, е 390,63 евро. Размерът на денталната помощ за ветераните от войните е до 204,52 евро, а на еднократната при смърт на ветеран от войните е 255,65 евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Размерите на семейните помощи за деца нямат промяна и също са превалутирани в евро. Помощта за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2025/2026 година е 300 лв., или 153,39 евро, като вторият транш от нея в размер на 76,70 евро ще бъде изплатен през март.

Още: Нова година, нова валута: Първи пенсии в евро

За отпускане на еднократната помощ за бременност, съгласно Закона за семейни помощи за деца и на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, средномесечният доход за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларацията, е до 439,71 евро.

Доходният критерий за месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 г., за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларация, трябва да е до 388,58 евро за отпускане на пълния размер на помощта и от 388,59 евро до 439,71 евро за отпускане на 80% от пълния размер на помощта.

Във връзка с въвеждане на еврото изплащането на семейни помощи ще бъде само в пари през периода от 1 януари до 30 юни 2026 г. Хората, на които са отпуснати семейни помощи в натура, трябва да подадат заявление в свободен текст, в което да декларират желания начин на изплащане на помощта – по касов или безкасов път.

Месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст за 2026 г. е в размер на 27,34 евро при степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто. От 71 до 90 на сто сумата е 58,59 евро, над 90 на сто – 97,66 евро и над 90 на сто с определена чужда помощ – от 117,19 евро до 222,66 евро, в зависимост от вида на получаваната пенсия.

Хората с трайни увреждания имат право и на целеви помощи, определени като процент от линията на бедност, вкл. помощ за закупуване на лично моторно превозно средство – до 1562,52 евро, за приспособяване на жилище – до 781,26 евро, за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – до 312,50 евро, както и за покриване на разходите за един придружител – до 312,50 евро.

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се определя като процент от минималната работна заплата, в зависимост от броя на настанените деца. За едно дете е 150% от минималната работна заплата, в размер на 930,30 евро. За две деца е 160% от минималната работна заплата, в размер на 992,32 евро.

За три или повече деца - 170% от минималната работна заплата, в размер на 1054,34 евро. За настанени за отглеждане в приемно семейство деца се предоставят средства за отглеждане и възпитание въз основа на административна заповед или съдебно решение за настаняване. Средствата са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето както следва:

- до 3 години - 1,1 пъти от линията на бедност за съответната година, или 429,69 евро;

- от 3 до 14 години - линията на бедност за съответната година, или 390, 63 евро;

- от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер на 429,69 евро.

За деца с увреждания към месечните средства се изплаща добавка в размер 30 на сто от линията на бедност, независимо от дохода на семейството, в размер на 117,19 евро.

За превенция на изоставянето и реинтеграция на детето в семейна среда, за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства може да се предоставя еднократна помощ до шест пъти в годината. Еднократна помощ е различна от месечната и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето.

Общият размер за годината е двукратният размер на линията на бедност за съответната година, която е до 781,26 евро, информират още от АСП.

За деца, настанени при роднини и близки, дирекция "Социално подпомагане" може да отпуска месечни помощи, ако средният месечен доход на всеки от съпрузите или на родителя/родителите, живеещи заедно, на ненавършилите пълнолетие деца, както и на навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, е по-нисък от размера на линията на бедност.

Размерът на месечната помощ за деца, настанени за отглеждане при роднини и близки се определя по предложение на социален работник от дирекция "Социално подпомагане" и се диференцира съобразно възрастта на детето е следната: - до 3 години – до 1,1-кратния размер на линията на бедност, или до 429,69 евро;

- от 3 до 14 години - до размера на линията на бедност, в размер до 390,63 евро;

- от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - до 1,1-кратния размер на линията на бедност, в размер до 429,69 евро.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро Обезщетения Социални помощи АСП помощи въвеждане на еврото
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес