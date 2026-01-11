Една партия да получи властта: Асен Василев обяви кога очаква да се проведат изборите

Гражданите трябва да дадат мандат на една партия да управлява след предсрочните парламентарни избори, защото това с коалициите не работи. Основната цел е да се извади мафията от властта и една партия да изнесе отговорността, защото това ще е битка. Това заяви лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев пред БНР. Още: Василев с прогноза пред "Die Presse": 60% избирателна активност и срив на Борисов

Снимка: БГНЕС

"Ние заявихме още при оставката на правителството на премиера Росен Желязков, че трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването", посочи Василев.

Той отбеляза, че ако се погледне календара, реалната дата за новите предсрочни парламентарни избори, е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден.

Според него няма как предсрочните избори да се проведат през април месец.

Асен Василев се надява, че никой няма да си помисли да прави правителство с третия проучвателен мандат. Според него партии, които тръгнат да правят правителство с третия мандат, щели да се пробват от страх, че може да не влязат в следващото 52-ро Народно събрание.

Коалицията ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство, когато той бъде връчен от президента. Това обяви в Стара Загора съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. По-рано от партията съобщиха, че на проведен Национален съвет е взето решение за явяване на предсрочни парламентарни избори напролет в коалиция с "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната".

"Президентът ще връчи мандата, когато реши и ние ще го върнем веднага. Трябват ни честни избори с нов главен прокурор. Избори, в които хората да могат да гласуват 100% машинно, без измами, без купувачите на гласове, без лимузините в ромските махали и без подмяна на бюлетини", аргументира се Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов посочи, че според него края на март и началото на април е подходящо време за провеждане на избори, които винаги са били удобни за хората. "По-рано не е удобно, а и няма достатъчно време за организация", смята той.

По думите на Мирчев националната цел остава въвеждането на 100% машинно гласуване. "100 000 души бяха на площада, което означава, че обществената подкрепа за машинното гласуване е значителна. Това е най-важното, което трябва да се случи", смята той. И добави, че навсякъде гражданите го питат само за машинното гласуване и как ще се предотвратят измами.

