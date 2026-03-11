Правителството на Гюров:

Зеленски: Предупреждавах Тръмп за Третата световна война, той не ме чу. Европа и САЩ не са готови за нея

11 март 2026, 10:58 часа 249 прочитания 0 коментара
Още преди година предупредих Доналд Тръмп за риска от Трета световна война, но той отказа да ме чуе. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за ирландския блогър Кайлин Роберсън като поясни, че рискът войната в Близкия изток да прерастне в глобална война е очевиден. "Казах, че ще има Трета световна война. Президентът (Доналд Тръмп – бел. ред.) не ме чу. Неговите хора може би са ме чули, но не съм сигурен, че могат да оценят това."

Зеленски обърна внимание на това как Русия и Иран взаимно си помагат и как светът подценява опасността от обединяването на държави с агресивна политика. Първите дронове, които Русия използва срещу Украйна, бяха именно ирански, а днес Русия е тази, която изпраща компоненти за иранските дронове, както показват данните на украинското разузнаване, и именно тези дронове в момента атакуват страните от Персийския залив и американските военни бази. Производството на руски и ирански дронове се е увеличило експоненциално през годините, а сътрудничеството между Москва и Техеран е предпоставка за Трета световна война. И не са само дроновете - както Северна Корея изпрати в Русия хиляди свои войници, така Русия може да изпрати свои войски в Иран. "Готов ли е светът за такъв съюз? Не е готов", каза Зеленски.

"Това е най-големият риск, пред който светът се е изправял през последните години, защото може да се стигне до Трета световна война и ние ще бъдем в нея", каза Зеленски. 

Той изрично отбелязва, че страните не са технически подготвени за подобна война:

"Технически Европа не е достатъчно готова. Само някои страни са. Германците са много бързи, но не достатъчно. Тази година няма достатъчно време за подготовка за подобни предизвикателства. Северна Европа е технологично силна. САЩ имат много мощна армия, но трябва да е ясно: съвременната война е за ракети и дронове, не само за сухопътни сили."

Елена Страхилова
