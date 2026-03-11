Археолози отвориха масивния 27-тонен саркофаг, открит в Египет: Какво откриха в него?

Египетски археолози отвориха масивния саркофаг от черен гранитен камък, открит в Александрия, Египет. Това сложи край на спекулациите, продължили няколко седмици, за това какво може да се крие вътре, съобщава Daily Galaxy.

Какво откриха учените в масивния саркофаг от Александрия?

Вместо легендарен владетел или мистериозно проклятие, гробницата разкрива три скелета, потопени в течност с лоша миризма. Тази необичайна находка е изследвана, за да се определи кои са били тези хора и как са починали.

Интересното е, че саркофагът е открит по време на строителни работи в египетския град Александрия и бързо привлече вниманието на целия свят. Размерът, състоянието и фактът, че е останал запечатан в продължение на близо две хилядолетия, предизвикват огромен интерес както сред историците, така и сред обществеността.

Слуховете бързо се разпространиха след откритието. Някои спекулираха, че гробницата може да съдържа останките на Александър Велики, докато други изразиха опасения от митично „проклятие на фараона“. В крайна сметка археолозите започнаха внимателно контролирана аутопсия, за да разкрият истината зад запечатания паметник.

Откриване на 27-тонна гранитна гробница

Огромният черен саркофаг е дълъг близо три метра и висок приблизително два метра, което го прави един от най-големите оцелели екземпляри, откривани някога. Структурата тежи приблизително 27 тона и се смята, че датира от ранния период на Птолемеите, който започва през 323 г. пр.н.е. след смъртта на Александър Велики.

"Археолозите предпазливо се приближиха до отвора. Когато капакът беше повдигнат само с пет сантиметра, силна миризма веднага принуди екипа да се оттегли. В крайна сметка гробницата беше напълно отворена с помощта на египетски военни инженери, което позволи на изследователите да проучат съдържанието ѝ по-отблизо", съобщава изданието.

Вътре в саркофага археолозите открили три скелета, потопени в червеникаво-кафяви отпадъчни води, които според очевидци са излъчвали непоносима миризма. Мостафа Вазири, генерален секретар на Върховния съвет по антики на Египет, обясни:

„Открихме костите на трима души в нещо, което прилича на семейно погребение. За съжаление, мумиите вътре не бяха в най-добро състояние и само костите бяха запазени.“

Един от черепите показва пукнатини, които може да са индикация за рана от стрела, което предполага, че поне един човек може да е починал от насилствена смърт.

Изследователите смятат, че те биха могли да бъдат войници от древната египетска армия, въпреки че ще са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди самоличността им.

Проклятието на мумията

Важно е да се отбележи, че това откритие съживи и дългогодишния обществен интерес към идеята за проклятието на мумията – вярването, че разрушените древни гробници могат да донесат нещастие или болест. Ужасната миризма, излъчваща се при първото отваряне на гробницата, само подсили тези спекулации.

Вазири отговори директно на слуховете, като с хумор отбеляза, че светът не е потънал в мрак след отварянето на саркофага: „Аз бях първият, който си пъхна главата в саркофага... и ето ме, стоя пред теб... Добре съм.“

В доклада се казва, че няма потвърдени случаи на сериозно заболяване сред археолози или посетители, причинено от бактерии или мухъл в древните погребални камери.

Археолозите се надяват, че костите и свързаните с тях артефакти, включително алабастров бюст, намерен близо до гробницата, могат да дадат улики за самоличността и живота на тримата души, погребани в масивния каменен ковчег.

