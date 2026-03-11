Гласят звезда на Глазгоу Рейнджърс за национал на България

Звезда на шотландския гранд Глазгоу Рейнджърс може да стане национал на България. Става въпрос за 22-годишния централен нападател на „джърс“ Раян Надери. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Офанзивният футболист е роден в Дрезден като майка му е чехкиня, а баща му българин. Той разполага с германски и чешки паспорт, но на този етап няма български, Въпреки това от БФС смятат, че могат да изкарат нужните документи на играча и той да облече екипа на „лъвовете“.

Раян Надери е готов да играе за България

Раян Надери все още не е играл за нито един национален отбор, което увеличава шансовете му да представя България. Според информациите доскорошният главен скаут на ЦСКА 1948 Валери Хубчев съдейства за уреждането на нападателя за представителния ни тим, тъй като е близък приятел с неговия агент – Лаурент Буркард. Самият футболист е готов да се състезава за страната ни.

📚 Hear exclusively from Ryan Naderi in Sunday's official matchday programme as Ibrox is the stage for a second Old Firm showdown in seven days in the Scottish Cup quarter-finals.



Order yours below ⤵️ — Rangers Football Club (@RangersFC) March 6, 2026

Кариерата на 22-годишния нападател

Надери е юноша на Динамо Дрезден като също така е бил част от школата на Борусия Мьонхенгладбах. През лятото на 2024-та той преминава в Ханза Рощок, откъдето бе закупен от Глазгоу Рейнджърс в началото на 2026-та. Тогава шотландците броиха 5,5 милиона евро за правата му. До момента той има на сметката си общо 7 мача за „рейнджърите“ във всички турнири, в които се е отчел с две попадения и две асистенции.

