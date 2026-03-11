Археолози откриха тайно стълбище в Помпей: Докъде води то?

По време на революционни археологически разкопки, учените открили величествено стълбище, водещо към „изгубения Помпей“ и служещо като дом на римския елит, според The ​​Mirror.

Мистериозното стълби в Помпей, което учените откриха при последните разкопки

Преди се е смятало, че е стълбище във вилата „Къщата на Тиас“ в Помпей, но сега изглежда, че е било вход към градския метрополис, проправяйки пътя за днешните луксозни апартаменти във високи сгради. В същото време археолозите открили, че всъщност това е дом на богато семейство. Според разкопките в Помпей, тези сега разрушени кули са били обитавани от заможни хора.

„Изгубената къща на Помпей се състои от горните етажи на сгради, които са важни за разбирането на живота в древния град“, казва Габриел Зухтригал, директор на Археологическия парк в Помпей.

Изследователи са използвали дигитална археология, за да създадат модели на вилите на свръхбогатите, показвайки, че най-големите вили в Помпей вероятно някога са имали кули, истински символи на власт и богатство.

„Археологическите изследвания в Помпей са изключително сложни. Освен теренната работа, разкопките разкриват недокоснати контексти на живота в древния свят и нови истории за трагедията на изригването. Има и неинвазивни изследвания, които включват изучаване и реконструкция на това, което не е оцеляло, но допълва познанията ни за обекта“, казва Цухтригал.

Учените смятат, че пепелта от изригването на Везувий е погребала и запазила най-ниските нива на сградите, но е разрушила горните етажи.

„Използвайки улики като несвързани стълбища и прерязани подпорни греди, екипът дигитално създаде нов образ на града. В този случай екипът разбира, че стълбищата са водили до кулата, за да могат богатите хора да гледат града и Неаполския залив“, се добавя в доклада.

Според изследователите кулата е могла да бъде висока до 12 метра, а Домът на Тиас всъщност е бил многоетажна сграда.

„Интериорът на долната част е бил семпло обзаведен. Това контрастира с монументалните външни стълбища, водещи към горния етаж, което предполага по-елегантен и величествен характер на жилищното пространство. Чрез събиране на данни под формата на 3D дигитален модел можем да разработим хипотетични реконструкции, които ще ни помогнат да разберем преживяванията, пространствата и обществото на онова време“, пишат учените.

Междувременно стана ясно, че археолозите са открили и любовни писма на 2000 години в Помпей, които са останали незабелязани от изследователи и милиони туристи в продължение на десетилетия. Откритието е станало възможно благодарение на използването на усъвършенствани техники за цифрово изображение.

