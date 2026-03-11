Русия разполага бойци от Главното разузнавателно управление (ГРУ) и частната военна компания „Вагнер“ на танкерите от „сенчестия флот“, за да контролира екипажите и да предпазва корабите от конфискация. Новината се появи в материал на финландското издание Helsingin Sanomat, след като поне 17 въоръжени лица са били открити на кораби във Финския залив, които поддържат връзка с руския военноморски флот. Центърът за изследване на копрупцията и организираната престъпност (OCCRP) също публикува разследването - то е съвместно и в него участва също изданието Delfi, което работи от Прибалтийските републики.

Русия използва "сенчестия" си флот за транспортиране на стоки, подлежащи на санкции, по-специално петрол, като корабите плават под неруски флагове и често с изключени транспондери, за да избегнат контрол.

Тайни руски "екипи за защита на кораби"

OCCRP пише, че списъците с екипажите, получени от репортери, показват, че танкерите, превозващи санкциониран руски петрол, редовно напускат пристанищата на страната в Балтийско море с двама допълнителни руски членове на екипажа. Установено е, че поне 12 от тези мъже имат връзки с руски организации за сигурност, включително групата „Вагнер“ (създадена от вече покойния Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин), десантни единици и руската служба за външно разузнаване.

Снимка: Getty Images

Европейски разузнавачи твърдят, че тези тайни „екипи за защита на кораби“ са били разположени, за да възпрат властите в Балтийско море от качване на борда или конфискация на санкционирани плавателни съдове.

Русия разчита в голяма степен на балтийския маршрут за транспортиране на петрол, който остава ключов източник на приходи за нейната военна икономика въпреки западните санкции. Приходите от това перо подпомагат машината на диктатора Владимир Путин, която продължава агресията си срещу Украйна: САЩ са обявили пред Европа какви санкции срещу руския петрол ще облекчат.

Руски лица с опит като наемници и агенти по сигурността започнаха да се появяват сред екипажите на танкерите от сенчестия флот, превозващи руски петрол, отчита Helsingin Sanomat. Според вестника наемниците наблюдават екипажите и предотвратяват корабите да попаднат в ръцете на западните страни. Откритите въоръжени лица на борда на плавателните съдове не притежават морски квалификации. Връзките водят до „Вагнер“ или руското военно разузнаване.

Западни разузнавателни служби потвърждават

Представители на няколко западни военни и граждански разузнавателни агенции, включително Финландската служба за сигурност и разузнаване (Supo), потвърждават заключенията за присъствието на т.нар. групи за сигурност на борда на корабите.

Supo заяви пред изданието, че руският „персонал за сигурност“, вграден в екипажите, в някои случаи може да действа и като връзка между "сенчестия флот" и руските въоръжени сили, които наскоро увеличиха присъствието си в Балтийско море.

Възможна конфискация

Вече бе съобщено, че европейските страни обсъждат възможността да конфискуват танкерите от руския "сенчест флот". Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че би било уместно да се модернизира европейското законодателство, така че танкерите, превозващи руски петрол, да могат не само да бъдат задържани, но и конфискувани.

Снимка: iStock

Един от последните случаи в Балтийско море бе отпреди няколко дни - Швеция задържа руски товарен кораб от „сенчестия флот“ по подозрение в транспортиране на откраднато украинско зърно, съобщи в неделя бреговата охрана на скандинавската страна. 96-метровият кораб „Caffa“ се е насочвал към Санкт Петербург, когато въоръжени шведски полицаи са се качили на борда му край южния град Трелеборг. Бреговата охрана на Швеция заяви, че корабът е в списъка на санкциите на Украйна и е плавал под фалшив гвинейски флаг.

Руското посолство в Стокхолм заяви, че 10 от 11-те членове на екипажа са руски граждани. „Направените констатации доведоха до задържането и извеждането на брега на един член на екипажа“, съобщи бреговата охрана на Швеция. „Лицето е заподозряно в нарушения на морския кодекс и закона за безопасността на корабите, както и в използване на фалшив документ". Прокуратурата е поела предварителното разследване.

Припомняме също, че през декември 2025 г. Украйна съобщи, че удар на Службата за сигурност (СБУ) срещу танкер от руския "сенчест флот" в Средиземно море е убил не кого да е, а един от висшите кадри на руското военно разузнаване - генерал-майор Андрей Аверянов, при това вероятно с няколко от неговите заместници. Ако наистина е бил ликвидиран там, то това потвърждава описаното в медийното разследване: Буданов ликвидира шефа на ГРУ, стоящ зад взрива на самолета на Пригожин и отравянето на Скрипал?