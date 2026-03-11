Хотелиери и ресторантьори възмутени: Държавата им пречела да наемат узбекистанци и други чужденци

Агенцията по заетостта и Министерство на външните работи да не блокират процеса по набиране на сезонни работници от трети страни. За това призовават от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

От там твърдят, че към момента има забавяне на издаване на разрешителни за сезонни работници от Узбекистан, но подобен проблем има и по привличането на служители и от други страни извън ЕС.

Картинката не е розова и на другите пазари, от които туристическия бизнес привлича работници, обясняват от бранша.

Според БХРА проблемът с издаването на разрешителни за работа на служители от трети страни не просто съществува от години, а и се задълбочава, и призовава външно министерство да не повтаря грешките от минали години, а да ускори процеса.

Бавни и сложни процедури

От бранша смятат, че случващото се в Агенцията по заетостта е недопустимо, още повече, че режимът е регистрационен и би трябвало процедурата да е бърза и да се случва на базата на подадена от работодателя декларация.

"В момента процедурата по наемане на работници по програмите за сезонна заетост до 90 дни е значително забавена и усложнена", алармират членове на регионалните структури на БХРА.

"През миналата година имаше голямо забавяне в посолството ни в Узбекистан за запис на час за виза и подаване на документи, което доведе до невъзможност на някои работници въобще да получат виза, а други пристигнаха в средата на юли, което създаде големи трудности за работния процес. През тази година трудностите са още по-големи", подчертават от БХРА.

Бизнесът е разтревожен, че документалният процес по получаване на регистрацията е познат на хотелиерите и се практикува вече много години, като досега не е имало проблеми с него, но вече и такива проблеми съществуват.

"От 2018 година насам хотелиерите попълват документите по един и същи начин, който Агенцията досега е приемала за верен и е издавала разрешителни. Сега, при същите документация се отчитат пропуски, изискват се корекции и не се издават работни визи. При условие, че изискванията не са променени. Просто някой, навярно нов служител в Агенцията по заетостта, е решил да добави своя трактовка и тълкуване на описаната изискуема документация и начина на попълването й. Което обаче води до ненужни загуби и проблеми за бизнеса", категорични са от бранша.

Според тях отказите са с абсолютно несъществени аргументи като "оставени празни полета в декларацията" и "ненаписани точна улица и адрес на хотела".

Което е най-малкото несериозно, да не кажем злонамерено, подчертават от БХРА.

Сезонът е застрашен заради бездействието на институциите

"Целият процес трае повече от 25 дни, обяснително писмо пристига по пощата, което също се чака 10 дни. Липсва и всякаква възможност за разговор по телефона с Агенцията по заетостта, тъй като те имат отворена линия за консултация само 2 дни по 2 часа, която е постоянно заета", твърдят от асоциацията.

В писмо до министъра на туризма Ирена Георгиева от БХРА молят за съдействие, така че съответните институции да предприемат нужните действия за облекчаване на процеса по наемане на работници от трети страни.

"Нужно е най-вече Агенцията по заетостта и Министерство на външните работи да предприемат спешни мерки за ограничаване на бюрокрацията и ускоряване на процеса за регистрация на работници от Узбекистан и други трети страни за сезонна работа и получаване на час за подаване на документи и издаване на визи в Посолството на Република България в по-кратък период", подчертава в писмото председателят на БХРА Георги Щерев.

В противен случай обричаме и този сезон на трудности, поради работа с намален състав от служители на хотелите, категорични са от БХРА.

По думите им "не е нормално всяка година, въпреки многобройните разговори и срещи между властта и бизнеса, по това време на годината да се случва едно и също, да има проблеми и буксувания залади бюроклация, все едно не сме успели да си направим правилните изводи от досегашните грешки. При това сценарият се повтаря независимо дали се отнася за редовен или за служебен кабинет".

