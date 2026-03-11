Сарафов свика съвещание за изборите в деня, когато ВСС ще обсъжда смяната му

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов е свикал съвещание с участието на прокурори, ръководството на ГД "Национална полиция", представители на ДАНС и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР във връзка с подготовката за предстоящите избори. Срещата се провежда в деня, когато прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да обсъди възможността Сарафов да бъде сменен като и.д. главен прокурор.

Събитията се развиват и на фона на скандал около прокуратурата, след като институцията призна, че разполага с информация за корупция, свързана с българския европейски прокурор Теодора Георгиева, още от поне година, без да е демонстрирала, че по случая се води реално разследване.

По информация на прокуратурата съвещанието е проведено в сградата на Националната следствена служба. В него са участвали заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, административният ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, и.д. главният секретар на МВР Георги Кандев, директорът на ГД "Национална полиция" Емил Пармаков, заместник-директорът на дирекцията Иван Маджаров, както и представители на ДАНС.

Според официалната информация целта на срещата е била да се изгради координация и контрол върху работата на институциите по време на изборния процес.

Цитиран от прокуратурата, Сарафов е заявил, че прокуратурата, МВР и ДАНС имат ключова роля за гарантиране на честността на изборите и затова "трябва да покажат единство".

"Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото и няма да се поддадем на провокации, нито да нарушаваме закона или да решаваме дела в нечий интерес", е заявил още той.