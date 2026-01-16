След еврото: Българският SOFIX е най-бързо растящият борсов индекс в света

Водещият български борсов индекс SOFIX е отбелязал най-голям растеж в света, след като влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г. Това съобщи днес агенция Блумбърг, която следи развитието на над 90 основни индекса на борсите в повече от 40 държави. Според данните индексът SOFIX е скочил с 18 на сто през двете седмици, откакто България влезе в еврозоната.

Членството в еврозоната подобрява нагласите на инвеститорите към страната, която преживя много политически сътресения и седем избора за парламент от 2021 г. насам, пише Блумбърг.

Максимум за последните две десетилетия

Индексът SOFIX през 2026 г. се търгува на нива, близки до максимума за последните две десетилетия, а обемите на търговия бележат увеличение.

Обемът на търговията с акции от SOFIX скочи със 184 на сто през първата седмица на търговия тази година, по данни на БФБ. Ръстът напомня на този, който пазарът отбеляза след присъединяването на България към ЕС през 2007 г., когато SOFIX скочи с 44 на сто, след като отбеляза ръст от 48 на сто през 2006 г.

"Виждаме положителна динамика по отношение на нашия фондов пазар“, е казал пред агенцията подуправителят на Българската народна банка Петър Чобанов.

Членството в еврозоната е донесло и други ползи за България, като повишаването на кредитния рейтинг на страната миналата година от рейтинговите агенции S&P Global Ratings и Fitch, е подчертал Чобанов, говорейки пред Блумбърг във Виена, където участва във форума за Централна и Източна Европа, организиран от "Файненшъл таймс“.

Ако българското правителство продължи да подобрява институционалната рамка и осигури път за структурни реформи, "това ще допринесе за поредно повишаване на рейтингите“ и ще спомогне за привличането на повече инвестиции, е казал още подуправителят на БНБ.