Решено е: Ман Юнайтед предлага договор на Майкъл Карик

Кризата в Манчестър Юнайтед скоро ще стане на 13 години. Тя датира от края на сезон 2012/13 г., когато легендарният сър Алекс Фъргюсън се оттегли от поста си на мениджър на Манчестър Юнайтед. От тогава „червените дяволи“ не могат да намерят правилния човек, който да поеме кормилото. Но по всичко изглежда, че вече имат решение. Майкъл Карик, който пое клуба като временен вариант след уволнението на Рубен Аморим, е все по-близо до това да остане за постоянно на „Олд Трафорд“.

Манчестър Юнайтед предлага 3-годишен договор на Майкъл Карик

Откакто застана начело на Манчестър Юнайтед, Майкъл Карик няма загуба – 6 победи и 1 равен в 7 мача. Това, заедно с доброто настроение в съблекалнята на „червените дяволи“, е дало тласък на ръководството да предложи постоянен договор на Карик. Според информациите в Англия, англичанинът ще получи предложение за 3-годишен контракт и заплата от 16 милиона паунда годишно.

Майкъл Карик се справи със съблекалнята на „Олд Трафорд“

Именно съблекалнята е най-големият фактор, който саботира всеки един мениджър на Манчестър Юнайтед, след като сър Алекс Фъргюсън напусна. За момента изглежда сякаш Майкъл Карик се разбира отлично с футболистите и това е сред основните причини ръководството да му предложи постоянен договор. Следващия мач на „червените дяволи“ ще се изигра днес, на 4 март, от 22:15 ч. българско време. Те ще гостуват на Нюкасъл в 29-тия кръг от Висшата лига.

