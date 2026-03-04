Вучич смъмри сърбите, отишли да се пекат в Дубай

Сръбският президент Александър Вучич се смъмри сърбите, които не са го послушали и са отишли да се пекат в Дубай. Думите му идват след като първият самолет с пътници от Дубай кацна в Белград рано тази сутрин, докато вторият се очаква през нощта, предаде хърватската медия "Индекс". Сръбският президент е ядосан на гражданите, макар и да не е имало официално държавно предупреждение срещу пътуване до Близкия изток, пише N1 Белград.

Припомняме, че след ескалацията в Близкия изток - руското консулство в Дубай към блокираните руснаци да търсят помощ само ако са сираци без никакви познати.

Междувременно други страни, като Австрия и Словения, помагат на своите граждани, но не ги обвиняват.

Как е преминал първият полет?

Първото завръщане от Емирейтс до Сърбия е осъществено успешно, въпреки че полетът е закъснял с няколко часа и е поел по-дълъг маршрут през Оман.

Пътниците описват хаотична ситуация. „Никой не се свърза с нас. Обадих се няколко пъти в посолството, но нямаха никаква информация. Бяхме сами“, каза сръбски гражданин.

Други добавиха: „Не излизахме, нито се движехме много. Посланикът ни посети и това беше", пише още хърватската медия. ОЩЕ: Руското консулство в Дубай към блокираните руснаци: Търсете помощта ни само ако сте сираци без никакви познати