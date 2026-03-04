Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Вучич смъмри сърбите, отишли да се пекат в Дубай

04 март 2026, 14:58 часа 273 прочитания 0 коментара
Вучич смъмри сърбите, отишли да се пекат в Дубай

Сръбският президент Александър Вучич се смъмри сърбите, които не са го послушали и са отишли да се пекат в Дубай. Думите му идват след като първият самолет с пътници от Дубай кацна в Белград рано тази сутрин, докато вторият се очаква през нощта, предаде хърватската медия "Индекс". Сръбският президент е ядосан на гражданите,  макар и да не е имало официално държавно предупреждение срещу пътуване до Близкия изток, пише N1 Белград.

Припомняме, че след ескалацията в Близкия изток - руското консулство в Дубай към блокираните руснаци да търсят помощ само ако са сираци без никакви познати. 

Междувременно други страни, като Австрия и Словения, помагат на своите граждани, но не ги обвиняват.

Как е преминал първият полет?

Първото завръщане от Емирейтс до Сърбия е осъществено успешно, въпреки че полетът е закъснял с няколко часа и е поел по-дълъг маршрут през Оман.

Пътниците описват хаотична ситуация. „Никой не се свърза с нас. Обадих се няколко пъти в посолството, но нямаха никаква информация. Бяхме сами“, каза сръбски гражданин. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Други добавиха: „Не излизахме, нито се движехме много. Посланикът ни посети и това беше", пише още хърватската медия. ОЩЕ: Руското консулство в Дубай към блокираните руснаци: Търсете помощта ни само ако сте сираци без никакви познати

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Близък изток Дубай Сърбия Александър Вучич война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес