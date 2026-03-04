Прическа от 90-те е хит за пролет 2026: Отива на всички, отнема 5 минути и изтрива години

Дългият „мързелив боб“ е най-модерната прическа за пролетта на 2026 г., тя отива на всяко лице, лесна и бърза е за правене и изглежда младежки небрежна, пише "Sensa"

Новият сезон отново доказва, че модата е циклична - и сега тенденциите от 20-ти и началото на 21-ви век се завръщат на модните подиуми. И това важи и за модата, красотата и тенденциите в прическите . Сред тях е дълъг боб, вдъхновен от визията на стилните икони от 90-те, от Наоми Кембъл до Джулия Робъртс . Тази прическа вече е възприета от Лили Колинс и Селена Гомес, както и от много други инфлуенсъри.

Така че, ако искате да експериментирате с визията си тази пролет и сте готови за нещо по-радикално, препоръчително е да опитате модерния дълъг боб , който подхожда на всяка форма на лицето и тип коса. Прецизните прически, точно както прецизните визии, отдавна са в миналото.

Така че, ако харесвате непринудена визия в дрехите си, определено ще харесате популярната тази пролет „мързелив боб“.

Ако отдавна мечтаете да имате прическа тип „боб“, но не сте имали смелостта да се решите на нея, тази прическа е най-добрият вариант, който да опитате.

Защо?

Просто е и може да се направи за 5 минути.

Не е нито твърде къса, нито твърде дълга. Така че, ако вече имате дълга коса, новата прическа няма да е драстична промяна.

Можете също да го завържете на опашка или да направите ниски кокове.

Друго предимство на дългия боб е, че е подходящ за всички типове коса.

Всеки може да създаде свой собствен стил: прав, елегантен или къдрав - всичко зависи от вашите предпочитания.

Също толкова важно е, че тази прическа оставя място за въображение - например, можете да експериментирате с пластове. Това ще добави повече движение и обем към прическата ви.

Как да стилизирате модерен мързелив боб?

Всичко зависи от това какво харесвате. И това е още едно определено предимство на тази прическа: тя предлага много място за експерименти.

Можете например да изберете обем в корените или свободни къдрици, което може да се постигне с маша с голям диаметър.

Накратко, има безброй варианти.

И ако не искате да отделяте много време за оформяне на косата си, не се притеснявайте - една от най-големите тенденции на сезона е небрежният стил, който е особено актуален за луксозни визии с мързелив прическа. Дължината на мързеливия боб е идеална за този естествен стил.

Независимо от стила, който изберете, не забравяйте за грижата без отмиване и термозащитата, които са от съществено значение за поддържането на здрава и добре поддържана коса.