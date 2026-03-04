Ще е оцелее ли Симона в "Като две капки вода"? (СНИМКИ)

"Като две капки вода" е едно от най-гледаните телевизионни предавания в родния ефир. Зад невероятните преобразявания и впечатляващите изпълнения на участниците във всеки един сезон обаче стоят дълги дни подготовка, голям труд, бурни емоции, но и напрежение, което в повечето случаи остава скрито за зрителите. Въпреки това, във всеки лайв ставаме свидетели на това как са протекли репетициите на всеки артист за образа, в който трябва да се превъплъти.

Всяка година участниците в "Капките" успяват да изненадат зрителите - с по-лесни или по-сложни роли, за които полагат огромно старание. Но не са малко и жертвите. Това важи и за най-младата дама в 14-тия сезон - певицата Симона.

Предизвикателствата в шоуто

Припомняме, че за първата си имитация Симона избра поп иконата Бритни Спиърс. Сега тя отново намекна за сложните задачи в шоуто, като в социалните мрежи качи няколко свои снимки с блуза, на която се вижда интересен надпис. На кадрите, на които тя позира пред огледало, е облякла къс бял топ с надпис - "Ако Бритни успя да оцелее след 2007, и аз ще оцелея в "Капките".

Снимки: SIMONA/Instagram

С посланието си, Симона направи препратка към първото си успешно превъплъщение. Тя намекна и за 2007 година - момент, който феновете на Бритни помнят като пагубен за психичното ѝ здраве, свързано с нервен срив.

От една страна, Симона провокира феновете си, както и тези на предаването, а от друга - тя изтъкна старанието и усилията, които полага, за да се справи с предизвикателствата по време на участието си в "Като две капки вода".