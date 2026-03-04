Първият комедиен фестивал "Е, и?" ще бъде открит в София на първи април

Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Светът е оцелял, защото се е смял. С пълна вяра в тази поговорка и в тази връзка се обявява стартът на новия комедиен фестивал "Е, и?"! Гответе се за експлозия от настроение и остроумие в компанията на най-свежите нови хитове и любими комедийни класики, устояли на времето. Това е фестивал, който обещава да запълни празнината от липсата на киносъбитие, изпълнено с много хумор, добро настроение и позитивна нагласа към живота.

Неслучайно "Е, и?" започва в деня на шегата – 1 април и ще продължи до 9 април 2026 г. Фестивалът ще се проведе в Дома на киното, град София. Той ще представи на зрителите между 15 и 20 комедийни продукции, сред които чисто нови филми и любими комедийни класики. Ще се убедите, че комедията може да бъде и умна, и дръзка, и трогателна, и провокативна.

Зрителите, които обичат забавни филми, ще могат да видят класики като "Ани Хол" (1977) на режисьора Уди Алън, носител на 4 награди "Оскар", включително за най-добър филм и най-добра актриса (Даян Кийтън). Алън играе невротичен комик от Ню Йорк, който се влюбва в ексцентрично момиче от Средния запад (Кийтън).

В рамките на фестивала ще бъде показана и комедията "Някои го предпочитат горещо" (1959) на режисьора Били Уайлдър, по повод 100 години от рождението на Мерилин Монро. Това е филм, признат за комедия Номер 1 на всички времена. Любим на няколко поколения, той е един от редките образци в киното, където всички елементи остават свързани през цялото време и смехът не пресъхва, независимо от "Сухия режим". Партньори на Монро са Джак Лемън и Тони Къртис, а финалната реплика е легендарна.

Сред хитовите комедийни класики ще бъде показан и британската хорър комедия на Едгар Райт "Шон от мъртвите" / "Shaun of the Dead" (2004), представен от It's Alive. Шон води изключително безметежен живот, който се върти около приятелката му Лиз, най-добрия му приятел - безработния Ед, майка му и най-вече - местния пъб. Спокойното му ежедневие е застрашено, когато мъртвите се връщат към живот и правят усилени опити да похапнат с обикновените лондончани. Райт отдава почит към зомби жанра (по-специално киното на Джордж Ромеро) и създава една от най-обичаните и всепризнати британски комедии за XXI век.

Сред новите комедийни заглавия са немският "Two to One" на режисьорската Натя Брункхорст с участието на актрисата Сандра Хюлер и италианският "Илюзията" / "The Illusion" – с участието на Тони Сервило в една от водещите роли. "Илюзията" е италиански исторически комедийно-драматичен филм от 2025 г., чийто сценарий и режисура е дело на Роберто Андо.

В първото си, нулево издание на фестивала, организаторите обещават на публиката да се смее от сърце на филмовата селекция от мега забавени заглавия.

В рамките на фестивала ще има следните съпътстващи събития:

Изложба на селекция от български карикатури

Хумористичен спектакъл с диалекти в рими от две поетеси – Павлина Йосева и Рада Цонева

Специална вечер с много смях с участието на българската актриса Сашка Братанова, която ще представи филма на откриването – една от любимите български комедии "Два диоптъра далекогледство", по повод 50 години от премиерата ѝ.

Повече информация тук за предстоящия комедиен фестивал ще откриете във Facebook страницата на инициативата, както и тази на Дом на киното.

