Спорт:

Заради Близкия изток: Повечето партии в парламента призоваха Йотова да свика КСНС (ВИДЕО)

04 март 2026, 14:40 часа 126 прочитания 0 коментара
Заради Близкия изток: Повечето партии в парламента призоваха Йотова да свика КСНС (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) заради ескалацията в Близкия изток.  Идентичен призив отпавиха ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", "Възраждане", БСП, "Има такъв народ" и МЕЧ в кулоарите на парламента. Именно в правомощията на държавния глава да свика Консултативния съвет, като идеята е освен службите и министрите в него да участват председателя на Народното събрание и парламентарно представените партии. 

Припомняме, че в Министерски съвет вече беше свикан Съвет по сигурността към Министерски съвет, но имаше критики към служебната власт, че не е поканила парламентарно представените партии.  Възможност, която според правилника се предвижда в някои случаи, а не винаги. ОЩЕ: Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността заради Близкия Изток

Парламентът да не се изолира

От ГЕРБ смятат, че крайно време президентът Йотова да вземе отношение и да свика КСНС, на който да бъдат поканени парламентарните групи.

"Важно е, защото г-жа Йотова демонстрира желание да се работи в диалог между отделните инстицуции, демонстрира уважение към парламентарната демокрация и този призив не се следва от нито един друг от участниците в този междуинституционален диалог", добави Сачева. ОЩЕ: "Не вярваме на служебното правителство": ГЕРБ за Близкия изток и смяната на шефа на СОБТ (ВИДЕО)

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски се обърнаха към президента Йотова с настоятелното изискване да бъде свикан Консултативен съвет по националната сигурност (КСНС). ОЩЕ: Службите докладваха на Йотова за обстановката в Близкия изток

"България не може да чака повече. България и българските граждани имат нужда от национални отговорни решения. Трябва да бъде свикан съвет", заяви Михайлова.

Според нея последните дни се наблюдава как представителите на служебното правителство избягват срещите с Народното събрание. ОЩЕ: Депутат на Пеевски: Служебният кабинет беше заченат от двама, но сега Йотова е баща и майка

Тревогите за евентуална миграционна вълна

"Правителството е длъжник на държавата по този въпрос и вече на второ място трябва да се помисли дали президентът да не свика КСНС в тази безкрайно тежка ситуация. Нека първо правителството да си свърши своята работа, защото ситуацията е много сложан и ескалираща, което е най-лошото", смята Борислав Гуцанов от БСП, който се тревожи за запасите от гориво, военната подготовка на страната и плановете при евентуална миграционна вълна. ОЩЕ:След ескалацията на Близкия изток: Гуцанов се тревожи за военната подготовка и запасите от гориво

ИТН е загрижена за това как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск. Те са за провеждане на Консултативен съвет по национална сигурност при президента. "Отидете и попитайте министъра на отбраната и Надежда Нейнски, които миналата седмица излъгаха за ситуацията в Иран", заяви още Тошко Йорданов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Близък изток ГЕРБ Илияна Йотова БСП Възраждане КСНС ИТН война Иран 51 Народно събрание ДПС ново начало МЕЧ
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес