Заради Близкия изток: Повечето партии в парламента призоваха Йотова да свика КСНС (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) заради ескалацията в Близкия изток. Идентичен призив отпавиха ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", "Възраждане", БСП, "Има такъв народ" и МЕЧ в кулоарите на парламента. Именно в правомощията на държавния глава да свика Консултативния съвет, като идеята е освен службите и министрите в него да участват председателя на Народното събрание и парламентарно представените партии.

Припомняме, че в Министерски съвет вече беше свикан Съвет по сигурността към Министерски съвет, но имаше критики към служебната власт, че не е поканила парламентарно представените партии. Възможност, която според правилника се предвижда в някои случаи, а не винаги. ОЩЕ: Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността заради Близкия Изток

Парламентът да не се изолира

От ГЕРБ смятат, че крайно време президентът Йотова да вземе отношение и да свика КСНС, на който да бъдат поканени парламентарните групи.

"Важно е, защото г-жа Йотова демонстрира желание да се работи в диалог между отделните инстицуции, демонстрира уважение към парламентарната демокрация и този призив не се следва от нито един друг от участниците в този междуинституционален диалог", добави Сачева. ОЩЕ: "Не вярваме на служебното правителство": ГЕРБ за Близкия изток и смяната на шефа на СОБТ (ВИДЕО)

От "ДПС - Ново начало" на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски се обърнаха към президента Йотова с настоятелното изискване да бъде свикан Консултативен съвет по националната сигурност (КСНС). ОЩЕ: Службите докладваха на Йотова за обстановката в Близкия изток

"България не може да чака повече. България и българските граждани имат нужда от национални отговорни решения. Трябва да бъде свикан съвет", заяви Михайлова.

Според нея последните дни се наблюдава как представителите на служебното правителство избягват срещите с Народното събрание. ОЩЕ: Депутат на Пеевски: Служебният кабинет беше заченат от двама, но сега Йотова е баща и майка

Тревогите за евентуална миграционна вълна

"Правителството е длъжник на държавата по този въпрос и вече на второ място трябва да се помисли дали президентът да не свика КСНС в тази безкрайно тежка ситуация. Нека първо правителството да си свърши своята работа, защото ситуацията е много сложан и ескалираща, което е най-лошото", смята Борислав Гуцанов от БСП, който се тревожи за запасите от гориво, военната подготовка на страната и плановете при евентуална миграционна вълна. ОЩЕ:След ескалацията на Близкия изток: Гуцанов се тревожи за военната подготовка и запасите от гориво

ИТН е загрижена за това как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск. Те са за провеждане на Консултативен съвет по национална сигурност при президента. "Отидете и попитайте министъра на отбраната и Надежда Нейнски, които миналата седмица излъгаха за ситуацията в Иран", заяви още Тошко Йорданов.