Дженифър Лопес се раздели за трети път с Бен Афлек

04 март 2026, 12:02 часа 0 коментара
Дженифър Лопес започва следващия етап от кариерата си в Холивуд без дългогодишните си сътрудници Бен Афлек и Мат Деймън, според източници, запознати с кариерната ѝ стратегия. Звездата е прекратила сътрудничеството си с Artists Equity, студиото в Лос Анджелис, съосновано от Афлек и Деймън, след излизането на два филма, които не се представиха добре в боксофиса. Решението бележи значителна раздяла между някои от най-известните имена в развлекателната индустрия.

Снимка: Getty Images

56-годишната Лопес се радва на стабилен успех като актриса и продуцент от десетилетия. Последните ѝ филми "Unstoppable" и "Kiss of the Spider Woman", и двата продуцирани от студиото на Афлек и Деймън, имаха за цел да разширят филмографията ѝ с престижни и жанрови произведения. Но след като тези проекти не успяха да постигнат големи приходи в боксофиса, въпреки положителните отзиви и шума около тях, екипът на Лопес реши, че е време да продължи самостоятелно във финансово и творческо отношение, според източници.

Запознати с индустрията казват, че тази раздяла идва в деликатен момент: високопрофилният развод на Лопес и Афлек беше финализиран преди малко повече от година, а двамата остават професионално свързани в няколко текущи проекта, дори и да са поели по различни пътища.

Снимка: Getty Images

Афлек и Деймън стартираха Artists Equity в края на 2022 г., за да разтърсят традиционния модел на Холивуд, като дадат повече права на собственост и участие в печалбата на творците и екипа. Компанията е продуцирала няколко филма през този период, включително биографичната спортна драма "Air" и криминалния трилър "The Rip" за Netflix, който събра отново Афлек и Деймън на екрана. Но тези амбиции бяха укротени от търговските реалности на киноразпространението.

"Kiss of the Spider Woman", музикална драма с участието на Лопес и продуцирана под знамето на Artists Equity, получи критически похвали при премиерата си в Сънданс и излизането си в кината, но въпреки това събра едва около 2 милиона долара при отчетен бюджет от 30 милиона долара. Този резултат, в съчетание с скромното влияние на "Unstoppable" в кината, изглежда е убедил екипа на Лопес, че е необходима нова посока.

Реакцията на индустрията и какво означава това

Снимка: Getty Images

Запознати с индустрията разглеждат раздялата на Лопес с Artists Equity като признак за промяна в приоритетите. Следващият ѝ голям филм, романтичната комедия "Office Romance", който ще бъде излъчен по Netflix по-късно тази година, се разработва чрез нейната собствена продуцентска компания, а не чрез тази на Афлек и Деймън.

Основателите на Artists Equity са говорили публично за неконвенционалния си подход към кинопроизводството, като са подчертали справедливото разпределение на печалбите и автономността на творците. Но с раздробяването на аудиторията между стрийминг платформите и колебанията в посещаемостта на кината, студиата от всякакъв мащаб преоценяват как да балансират творческите амбиции с търговската рентабилност, пише "Marca".

Яна Баярова
