Европейският съюз отчете абсолютен рекорд в туризма през 2025 г.

Туризмът в Европейския съюз (ЕС) отчете рекордна за бранша година през 2025-а, като в местата за настаняване са отчетени близо 3,1 милиарда нощувки, според публикувани днес данни на Евростат. Това представлява увеличение от 2,2 на сто спрямо 2024 г. или с 66,4 милиона повече нощувки на годишна база. В България също се регистрира ръст, като той дори изпреварва средният за ЕС.

49,7 милиона нощувки на чужденци

Нощувките на чуждестранни посетители в ЕС са нараснали с 3,4 на сто (49,7 милиона), докато реализираните от вътрешните туристи са се увеличили с 1,1 на сто (16,7 милиона).

Най-голям брой от всички нощувки в ЕС - 61,7 на сто - е концентриран в четири държави. Лидер е Испания с 513,6 милиона нощувки, следвана от Италия (476,9 милиона), Франция (471,7 милиона) и Германия (442,1 милиона).

В другия край на класацията са Люксембург с 3,6 милиона нощувки, Латвия (5,0 милиона) и Естония (6,7 милиона).

През 2025 г. ръст на туристическите нощувки е отчетен в 24 от общо 27 държави членки на ЕС. Най-голямо увеличение е регистрирано в Малта (10,1 на сто спрямо 2024 г.) и Полша (7,2 на сто). Намаление е отчетено само в Люксембург (2,4 на сто), Румъния (1,7 на сто) и Ирландия (0,4 на сто).

България е на девето място по ръст на показателя в ЕС, като като общият брой нощувки се увеличава с около 4 на сто, спрямо предходната година до 28 816 601 нощувки, показват данните на Евростат. През почти всички месеци се отчита увеличение, особено през летния сезон и последното тримесечие на годината.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. броят на нощувките в ЕС се е увеличил с 3,0 на сто в сравнение със същия период на 2024 г., като ръст е отчетен в 25 държави членки.

Най-силен растеж през периода е регистриран в Ирландия (12,0 на сто) и Малта (10,9 на сто), докато понижение е отчетено в Румъния (4,6 на сто) и Люксембург (0,4 на сто).