Столичният инспекторат с нов директор

Павлин Коджахристов е новият директор на Столичния инспекторат, считано от днес, съобщиха от Столичната община. Назначението е в резултат на административна промяна в структурата на Общината, след като досегашният директор инж. Николай Неделков, пое поста на заместник-кмет в направление „Околна среда“.

През последната година Павлин Коджахристов е заместник-директор на Столичния инспекторат и участва пряко в организацията на контролната дейност на институцията. В този период Инспекторатът отчете две последователни години с рекорден обем на проверки, съставени актове и наложени санкции на територията на София, се посочва в съобщението.

Контролната дейност беше насочена основно към нарушенията в системата за управление на отпадъците, нерегламентираното изхвърляне и замърсяването на публични пространства. Успоредно с това беше засилена координацията с районните администрации и други институции, а сигналите от граждани бележат значителен ръст. Като част от ръководството на Инспектората Коджахристов има роля в организацията на проверките на терен, координацията между отделните контролни звена и прилагането на санкционната дейност на институцията.

Павлин Коджахристов е експерт в областта на сигурността с над 30 години опит на ръководни позиции, посочват още от СО. Той е доктор по криминология и главен асистент към Юридическия факултет на Русенския университет, с дългогодишен преподавателски опит като хоноруван лектор в редица български висши училища.

От 1 февруари Общината въведе нова управленска структура. Новият модел предвижда ясно разпределение на правомощията, отговорностите и контрола в управлението на града, с цел по-добра координация между планирането, строителството, инфраструктурата, сигурността и развитието на публичната среда. От Столичната община посочват, че целта е да се преодолее досегашният подход на вземане на изолирани решения без оценка на кумулативния ефект върху кварталите, трафика, зелените площи и публичната инфраструктура.