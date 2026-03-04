Солено наказание в Шампионска лига: съперникът на Ливърпул без фенове на „Анфлийлд“

„Анфийлд“ определено е един от най-негостоприемните стадиони в Шампионска лига. Домът на Ливърпул е ставал свидетел на невероятни за „червените“ мачове, като онази победа с 4:0 над Барселона на реванша в 1/2-финала през 2019 г. Съперникът на Ливърпул за тазгодишния 1/8-финал в „турнира на богатите“ е Галатасарай, който също се слави със страхотните си фенове. Но сега турският клуб ще изтърпи наказание и няма да може да разчита на подкрепа от привържениците си в Англия.

Галатасарай не може да продава билети за гостуването на Ливърпул

Апелативният орган на УЕФА наказа Галатасарай да не може да продава билети на феновете си за гостуването на Ливърпул, след като част от привържениците на турския клуб причиниха безредици по време на гостуването на Ювентус в плейофния кръг на Шампионска лига. Фенове на Галатасарай хвърляха предмети на терена и палеха фойерверки по време на мача. Мъж и дъщеря му са пострадали именно след като фойерверк е бил хвърлен към тях.

Още: Стивън Джерард разсипа Ливърпул след загубата от последния във Висшата лига

Галатасарай: „Ще изиграем следващия си мач като гост без публика“

Галатасарай беше глобен с 40 000 евро от Дисциплинарната комисия на УЕФА заради безредиците, причинени от фенове на отбора. От клуба излязоха с изявление по повод санкциите: „Поради инциденти с привърженици по време на гостуването ни на Ювентус в мач от Шампионската лига на 25.02.2026 г., Дисциплинарната комисия на УЕФА реши да наложи на клуба ни глоба от 40 000 евро и санкция да изиграем следващия си мач като гост без публика. Ще обжалваме това решение пред Апелативната комисия на УЕФА“. Но обжалването явно не е било успешно. Галатасарай гостува на Ливърпул на 18 март.

Още: От върха до дъното: Ливърпул постави антирекорд