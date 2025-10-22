След рязката промяна: еврото обърна посоката спрямо долара

Курсът на еврото обърна посоката спрямо долара, след като вчера рязко падна надолу. Той все пак остава нестабилен и доста под нивото от 1,17 към американската валута. В началото на месеца европейската валута също регистрира спад, невиждан от около два месеца. През септември еврото беше достигнало високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, 22 октомври, единната европейска валута се продаваше за 1,1614 долара. Вчера курсът започна на 1,1633, но след това рязко падна до 1,1602 в края на деня.

Европейската централна банка определи вчера, 21 октомври, референтен курс на еврото от 1,1607 щатски долара.

Снимка: iStock

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 14 октомври, когато беше на ниво 1,1548 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

