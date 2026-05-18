След рязката промяна в петък: Нова посока за еврото през новата седмица

Курсът на еврото спрямо щатския долар промени посоката след рязката промяна в петък, когато слезе до ниво от 1,16 към американската валута, нещо невиждано от месец. През новата седмица европейската валута пое нов курс като плахо пое във възходяща посока. Като цяло еврото е на по-ниски стойности към долара заради силната американска валута и е на по-ниски стойности през последните дни.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1622 долара или близо до нивото от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1628 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото има най-нисък курс спрямо американската валута днес - на 18 май, когато беше на ниво 1,1613 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 21 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1791 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 29 май 2025, когато беше 1,1229 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.