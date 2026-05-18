След рязката промяна в петък: Нова посока за еврото през новата седмица

18 май 2026, 9:27 часа 585 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар промени посоката след рязката промяна в петък, когато слезе до ниво от 1,16 към американската валута, нещо невиждано от месец. През новата седмица европейската валута пое нов курс като плахо пое във възходяща посока. Като цяло еврото е на по-ниски стойности към долара заради силната американска валута и е на по-ниски стойности през последните дни. 

Единната европейска валута се продава за 1,1622 долара или близо до нивото от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1628 щатски долара.

През изминалия месец еврото има най-нисък курс спрямо американската валута днес - на 18 май, когато беше на ниво 1,1613 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 21 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1791 щатски долара.

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 29 май 2025, когато беше 1,1229 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

