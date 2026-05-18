България започва подготовка за Евровизия 2027 още тази седмица

18 май 2026, 10:12 часа 475 прочитания 0 коментара
Тази седмица Министерски съвет ще създаде организация по домакинството на България на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев след победата на DARA с песента "Бангаранга". "Имам много вътрешна увереност, че България ще се справи много добре с организирането на конкурса. Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското", заяви министър Милошев пред БНТ и добави, че това, което сме видели в Австрия е постижимо за българската страна.

"Благодарение на успеха и таланта на DARA България от зрител се превръща в сцена. Това е една много авторитетна платформа за видимост на българската култура и талант на европейската сцена", подчерта той и добави: "Това не е просто търговска сделка, това е платформа, на която държавата ще застане". 

Министърът на културата определи като много хубав знак, че няколко общини са поискали да бъдат домакини на Евровизия. Става дума за Бургас, Пловдив и Варна. "Най-разумното е да се видят и обмислят всички възможности и тогава да се вземе решение, защото процесът е свързан с много фактори, сред които са сигурност, логистика и други", каза той.

Състоянието на културата

По отношение на своите приоритети министърът на културата заяви, че предстои съвсем скоро да се изготви доклад за състоянието на културата и тогава ще бъде дадена пресконференция с конкретни данни. "Това ще се случи съвсем скоро по подходящия начин. Културата, духът и образованието са нещата, които са ни запазили като народност и те са в основата на всичко", добави министър Милошев, цитиран от БГНЕС.

Яна Баярова
