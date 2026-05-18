"Гражданската отговорност" разлюти мотористите: Искат незабавни оставки

79 мотоциклетни клуба и организации на свободни мотористи в Република България настояват пред министър-председателя Румен Радев за цялостна проверка на действията на регулаторните и държавни органи по проблема със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за мотоциклетите, както и с настояване за незабавни оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Агенция „Пътна инфраструктура“, става ясно от съобщение до медиите.

Причината е тежката загуба на обществено доверие, формалното отношение към подадените сигнали, липсата на навременни действия и допуснатата ескалация на общественото напрежение.

Причината за недоволството

Припомняме, че преди дни мотористи от цялата страна протестираха срещу поскъпването на застраховката "Гражданска отговорност".

Мотористите посочват, че едновременното и почти идентично увеличение на застрахователните премии в целия сектор, е създал сериозни обществени съмнения за наличие на координирани пазарни практики и липса на ефективен контрол върху конкуренцията в застрахователния пазар.

"Години наред застрахователният сектор продължаваше да предлага основно едногодишни полици с разсрочено плащане, при които значителна част от мотористите преустановяват плащанията извън активния сезон на ползване. При положение че днес представители на сектора и КФН публично признават, че над 50% от премиите не се събират и разчетите не излизат - възниква въпросът защо надзорните органи не са предприели своевременни деи̮ствия много по-рано, а натрупаният през годините проблем беше компенсиран чрез рязко и икономически необосновано увеличение на застрахователните премии?", е основният въпрос, който задават.

Допълнително напрежение според мотористите е предизвикал фактът, че едва непосредствено преди началото на официално заявения национален протест са били предприети деи̮ствия за започване на диалог и проверки, след като в продължение на седмици мотообщността е получавала формални административни отговори и липса на реални решения.

Саботаж на протеста?

Мотористите са сериозно обезпокоени от деи̮ствия на Агенция „Пътна инфраструктура“ и отделни областни пътни управления.

Те твърдят, че след първоначалните уведомления за протестите на множество места в страната са били изпратени идентични писма с предупреждения за забрани, санкции и ограничения, което е довело до напрежение и затруднения при организацията на законно заявените протестни шествия.

"В същото време изразяваме благодарност към служителите на МВР и структурите на „Пътна полиция", които професионално и отговорно гарантираха обществения ред и безопасността по време на протестите в цялата страна", посочват още мотористите.