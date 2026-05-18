Само за 3 месеца: Борсова картина как Тръмп и антуражът му натрупаха стотици милиони

Нови разкрития показват, че американският президент Доналд Тръмп или неговите съветници са осъществили над 3700 борсови сделки през първото тримесечие на 2026 г. на обща стойност десетки милиони долари - между 220 млн. долара и 750 млн. долара. Сделките включват компании, свързани с неговата администрация, сочат данните, които изнесе популярната американска новинарска агенция Bloomberg.

Данните и документите (над 100 страници), които агенцията представи, разкриват интензивна борсова търговия с акции на големи фирми, включително Nvidia, Microsoft, Boeing, Oracle, Costco, Amazon, Meta, Intel и Netflix - средно над 40 сделки на ден.

Конкретно за Тръмп - три дузини транзакции с пакети акции на стойност между 1 милион и 5 милиона долара през първото тримесечие на 2026 г., при които американският президент е закупил ценни книжа на ServiceNow, Nvidia, Adobe, Microsoft, Oracle, Broadcom, Motorola, Amazon, Texas Instruments и Dell. Четирите най-големи продажби на Тръмп през този период също са били силно свързани с технологиите - според документите, на 10 февруари той е продал ценни книжа на Microsoft, Amazon и Meta на стойност между 5 и 25 милиона долара. Десетки други транзакции са се случили в същия ден. Времето на някои от сделките на президента се е припокривало с новини от компаниите, чиито акции е купувал или продавал. Тръмп също така е закупил акции на Nvidia на стойност между 500 000 и 1 милион долара една седмица преди американското министерство на търговията официално да одобри продажбата на някои чипове на Nvidia на Китай.

Разкритията съживиха опасенията за конфликт на интереси, тъй като Тръмп все още притежава огромна бизнес империя и не е поставил активите си в тръст, който да не е под негов пряк контрол. Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл обаче отрече конфликт на интереси - активите на Тръмп били във фонд, управляван от синовете му. Предишни президенти, включително Джордж Х. У. Буш и Бил Клинтън, са използвали т. нар. слепи тръстове, докато Барак Обама и Джо Байдън са избягвали изцяло индивидуалната търговия с акции, докато са били на поста си. Слепият тръст е финансов и правен механизъм, при който човек прехвърля управлението на активите си на независим довереник. Собственикът се отказва от контрол и няма информация за инвестициите. В САЩ обаче няма забрана за президентите да "изграят" на борсата, докато са на поста - трябва само публично да обявяват какво правят.

