Войната в Украйна:

"След 3 месеца най-подходящото съоръжение за "Евровизия" ще е готово": Ще изненадаме ли Европа с мястото за конкурса

18 май 2026, 10:02 часа 412 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/ За нов модерен стадион ''Българска Армия''
"След 3 месеца най-подходящото съоръжение за "Евровизия" ще е готово": Ще изненадаме ли Европа с мястото за конкурса

Остават по-малко от 3 месеца работа и най-подходящото съоръжение за "Евровизия" ще е готово!

Това написаха от групата "За нов модерен стадион "Българска Армия"" с призив бъдещия стадион да домакинства "Евровизия" в София, защото би могъл да покрие всички изисквания по организацията на мащабното събитие.

Вече е имало 2 подобни случая в историята

Още: Ясни са евентуалните дати за "Евровизия 2027" в България

Привържениците на ЦСКА уточняват, че досега в историята на "Евровизия" е имало два подобни случая.

"Защо не стадион "Българска Армия" да се използва за подобна идея? До момента капацитетът на съоръжението е 18 000 места в трибуните и публиката на самия терен и ще побере над 22 000 зрители. А козирката ще бъде покрита изцяло за събитието!", пише в призива, към който се прилагат и досегашните примери:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Копенхаген 2001 — Parken Stadium

  • Parken Stadium
  • Това е първият голям случай, в който футболен стадион приема "Евровизия". За конкурса е използван покривът на стадиона, защото правилата изискват закрито пространство. Тогава шоуто поставя рекорди по публика и мащаб за времето си.

Още: Бъдещето на "Евровизията" беше заложено на карта: С победата на България EBU избегна политически кошмар

Дюселдорф 2011 — футболен стадион

  • Merkur Spiel-Arena (тогава известен като Esprit Arena / Düsseldorf Arena)
  • Това е може би най-мащабният пример в модерната история на конкурса. Стадионът на футболния клуб Fortuna Düsseldorf е използван директно за "Евровизия 2011". Има подвижен покрив, което е ключово изискване на EBU. Капацитетът е бил около 35 000 зрители за шоуто.

Националният стадеон не е подходящ, но "Армията" може да бъде

Според предлагащите идеята за "Българска Армия" Националния стадион "Васил Левски не отговаря на голяма част от изискванията, тъй като няма козирка, няма как да се покрие и няма достатъчно санитарни условия.

Още: "Ние можем. Победата не трябва да е нещо невероятно и фантастично“: DARA след победата в Евровизия

"Идея за стадион в София, преобразен като огромна зала за Eurovision Song Contest, всъщност има напълно реални исторически аналози — особено модела на Дюселдорф през 2011 г. Именно затова концепцията изглежда напълно постижима, "евровизионна", пише още в позицията.

Отправя се призив към ръководството на ЦСКА да се доразвие проектът и стадионът да може да се покрие докрай.

"България ще е чудесен домакин на "Евровизия 2027". А в пространството до братската могила може да се разположи Евровизия селището с мултимедия и огромен LED екран. Действаме от ден едно, за да направим най-бляскавия финал някога", завършва призивът в полза на стадион "Българска Армия".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евровизия стадион "Българска армия" стадион Българска армия Евровизия 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес