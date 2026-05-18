"След 3 месеца най-подходящото съоръжение за "Евровизия" ще е готово": Ще изненадаме ли Европа с мястото за конкурса

Остават по-малко от 3 месеца работа и най-подходящото съоръжение за "Евровизия" ще е готово!

Това написаха от групата "За нов модерен стадион "Българска Армия"" с призив бъдещия стадион да домакинства "Евровизия" в София, защото би могъл да покрие всички изисквания по организацията на мащабното събитие.

Вече е имало 2 подобни случая в историята

Привържениците на ЦСКА уточняват, че досега в историята на "Евровизия" е имало два подобни случая.

"Защо не стадион "Българска Армия" да се използва за подобна идея? До момента капацитетът на съоръжението е 18 000 места в трибуните и публиката на самия терен и ще побере над 22 000 зрители. А козирката ще бъде покрита изцяло за събитието!", пише в призива, към който се прилагат и досегашните примери:

Копенхаген 2001 — Parken Stadium

Това е първият голям случай, в който футболен стадион приема "Евровизия". За конкурса е използван покривът на стадиона, защото правилата изискват закрито пространство. Тогава шоуто поставя рекорди по публика и мащаб за времето си.

Дюселдорф 2011 — футболен стадион

Merkur Spiel-Arena (тогава известен като Esprit Arena / Düsseldorf Arena)

Това е може би най-мащабният пример в модерната история на конкурса. Стадионът на футболния клуб Fortuna Düsseldorf е използван директно за "Евровизия 2011". Има подвижен покрив, което е ключово изискване на EBU. Капацитетът е бил около 35 000 зрители за шоуто.

Националният стадеон не е подходящ, но "Армията" може да бъде

Според предлагащите идеята за "Българска Армия" Националния стадион "Васил Левски не отговаря на голяма част от изискванията, тъй като няма козирка, няма как да се покрие и няма достатъчно санитарни условия.

"Идея за стадион в София, преобразен като огромна зала за Eurovision Song Contest, всъщност има напълно реални исторически аналози — особено модела на Дюселдорф през 2011 г. Именно затова концепцията изглежда напълно постижима, "евровизионна", пише още в позицията.

Отправя се призив към ръководството на ЦСКА да се доразвие проектът и стадионът да може да се покрие докрай.

"България ще е чудесен домакин на "Евровизия 2027". А в пространството до братската могила може да се разположи Евровизия селището с мултимедия и огромен LED екран. Действаме от ден едно, за да направим най-бляскавия финал някога", завършва призивът в полза на стадион "Българска Армия".