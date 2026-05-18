Украйна и Зеленски имат карти: Москва вече знае. Русия отговори, но в Каспийск пламна руски военен кораб (ОБЗОР - ВИДЕО)

Има ли все още хора, които да се съмняват, че украинският президент Володимир Зеленски наистина можеше да удари парада за Деня на победата в Москва? Този риторичен въпрос зададе беларуската опозиционна медия NEXTA, след като в нощта на 16-ти срещу 17-ти май, 2026 година руската столица Москва преживя военна атака, каквато не е преживявала от Втората световна война насам – ОЩЕ: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО)

Коментарът идва, след като Drone Bomber, един от най-популярните мониторингови канали, следящи специално войната на дронове между Украйна и Русия, изчисли на база официално поразените цели от украинските далекобойни дронове в Москва и Московския регион следното: украинската въздушна атака е преодоляла успешно 3 от общо 4 слоя на ПВО в руската столица и предградията ѝ. Потвърдено поразени цели от икономическо и обществено значение са ударите в Зеленоград по технологичния парк "Елма" и предприятието за миркоелектроника "Ангстрем", Московската рафинерия (в Капотня) и разпределителната станция за преразпределяне на петролни потоци в системата на "Транснефт" в Солнечногорск. "Серията от удари на Украйна от 16 до 17 май доказа, че Русия не е в състояние ефективно да защити руската столица - слабост, която породи значително разочарование в редиците на руското ултранационалистическо информационно пространство", коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Руското опозиционно издание „Агентство“ на бившия главен редактор на "Дождь" Роман Баданин обърна внимание, че основните руски телевизионни канали са посветили репортажчета от около минутка за ударите и паниката в Москва. Но ISW изброява реакцията на Z-каналите – искат единна ПВО мрежа да пази Москва, някои искат ответен удар с тактическо ядрено оръжие, а "Два майора" за пореден път буквално мрънка как ограниченията в Интернет изобщо не пречат на Украйна да насочва своите далекобойни дронове там, където иска – ОЩЕ:

Another map by @DrnBmbr shows Ukrainian drone routes during the massive Moscow attack. Yellow lines mark drone paths, red points show intercepts/debris, and yellow diamonds indicate successful hits. Drones maneuvered around air defenses, approaching from multiple directions with… https://t.co/NHRtGYEXi3 pic.twitter.com/bDGP3t5P4Z — WarTranslated (@wartranslated) May 17, 2026

Освен тази масирана украинска въздушна атака срещу Москва, отдавна вече е видимо, че практически няма нищо в безопасност в западната част на Руската федерация. Най-показателно изглеждат нещата в Крим – там въпреки всичко почва туристически сезон, с укрепления по плажовете, докато Силите за специални операции на украинската армия публикуваха ново видео как с дрон FP-2 обстрелват с ракети поредна цел в Крим и как е поразен руски патрулен кораб Проект 10410 „Светляк“ в чак в Каспийск. Появиха се и видеокадри от удар с 6 дрона по руски команден пост и казарма в Геническ, окупираната част на Херсонска област:

Swimming season in occupied Crimea. Russian forces installed dragon’s teeth on beaches instead of sun loungers, turning coastal areas into fortified zones. #Crimea pic.twitter.com/n72L0zttsO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 16, 2026

Ukrainian FP-2 drone fires unguided rockets at a target in Crimea.



Separately, a Ukrainian drone struck a Russian Project 10410 Svetlyak patrol vessel near the port of Kaspiysk in Dagestan; hitting directly from the stern. pic.twitter.com/7rl4191fcs — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026

Alleged aftermath footage. Ukraine’s Defense Forces reportedly used six strike drones to hit a Russian deployment and command post in occupied Henichesk on the Arabat Spit, Kherson Oblast. A large fire broke out at the site. #Ukraine https://t.co/4rZK75UZYh pic.twitter.com/eidRv9klCu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2026

Масираната украинска въздушна атака доведе до тревога и в Латвия – вчера, 17 май, беше съобщено, че за кратко в латвийско въздушно пространство е навлязъл неидентифициран дрон и бързо е напуснал. Но латвийската медия LRT предаде, че отломки от дрон са открити в североизточната част на Литва – това потвърди Вилмантас Виткаускас, ръководител на Литовския национален център за управление на кризи. По предварителна информация дронът е украински:

❗️ Latvian media have published footage of an unidentified drone that allegedly crossed the country's airspace



Just this month, two drones believed to be Ukrainian crashed near the Latvian city of Rēzekne, close to the Russian border.



Both drones fell onto the territory of a…

Тази нощ Руската федерация отговори на безпрецедентната украинска въздушна атака срещу Москва, като изстреля 22 ракети и 524 далекобойни дрона по цели в Украйна. Като ракети са изстреляни 14 балистични "Искандер-М"/С-400 и 8 крилати "Искандер-К". Свалени са 4 крилати ракети "Искандер-К" както и 503 дрона. Удари от общо 18 ракети и 16 дрона са регистрирани на 34 места в Украйна, съобщават украинските ВВС. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руски удари са нанесени по Гнединцевския газопреработвателен завод (Черниговска област), както и по съоръжения в предградията на Киев, Одеса и Николаев и по енергиен обект в Кривой Рог. Колегите им от "Два майора" твърдят, че е имало руска въздушна атака и срещу Староконстантинов, където има украинско военно летище – то е атакувано многократно от руснаците през цялата пълномащабна война. Украинската спешна служба обаче съобщава за ударено училище от руснаците в село в Сумска област, за щастие без жертви, обаче в Днепропетровска област има 26 ранени, включително 2 деца, ударени учебни сгради и църква в Днипро, промишлени сгради в Кривой Рог. В Чернигов руснаците са уцелили жилищни сгради, има двама ранени. В Одеса е ранено 11-годишно дете, срутена е къща от руската въздушна атака, като над 80 пожарникари и 20 единици спасителна техника са гасили пламъците. В Кировград също е подпалена частна къща заради руските дронове – ОЩЕ: Украински град е под масирана руска атака (ВИДЕО)

Специализираната украинска прокуратура категорично отрече, че украинската първа дама Олена Зеленска е обект на разследване. Това са лъжи в руски информационни източници, се казва в официално съобщение.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Шесто поредно денонощие интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна е огромна и над гранциата от 200 бойни сблъсъка. На 17 май е имало 242 бойни сблъсъка спрямо 234 на 16 май, съгласно официалната информация на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 316 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 16 повече спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2716 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 600 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8065 FPV дрона, което е с около 1600 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

32 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление, което си остава най-горещото на фронта. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 22 руски пехотни атаки, но отново откъм Часов Яр към Константиновка (Краматорското направление) не е имало нито една руска пехотна атака. 24 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област, а в района на Вовчанск и южно от града е имало 13 руски пехотни атаки – това е Южнослобожанското направление.

Ukraine’s 7th Air Assault Corps hit a Russian logistics point near occupied Selydove with strike drones and HIMARS. The attack struck an supply warehouse and antenna system used to provide internet access and support Molniya drone strikes on Ukrainian positions. #Ukraine pic.twitter.com/2o7cG21fQD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2026

Украинският седми десантно-щурмови корпус, който отговаря за защитата на агломерацията Покровск-Мирноград, публикува обзор на случващото се. В него се казва, че украински позиции все още има в северната част на Покровск, но те са почти откъснати от основните украински сили. "Руските сили контролират възвишенията и сградите на града, разположили са своите системи за наблюдение и електронна война и доминират в небето над северните покрайнини на Покровск и североизточно от Гришино. Логистиката ни до тези позиции е минимална и е възможна само по въздух - чрез дронове. Няма шанс безпилотни наземни превозни средства да достигнат. Войските на нулевата линия също трябва да бъдат ротирани. "Ротация" означава привличане на нов персонал към линията на бойния контакт. Има приблизително 25-километрова зона на поражение, покрита от оператори на вражески дронове, работещи от благоприятни места за изстрелване - например в индустриалните зони на Покровск и в мините отвъд Родинско. Всичко е предварително регистрирано и под наблюдение. Руските оператори на дронове познават всеки храст. Ние също можем да видим нашата група и да я проследим с нашите разузнавателни средства, но не можем да я защитим. Всеки ранен войник отвъд условната линия на Шевченково означава евакуация само пеша. По-нататък се намира "сивата зона", където руската пехота вече присъства. Всяка украинска група трябва да "върви между капките дъжд" още 8 километра през тази зона. Шансовете да го направи незабелязано са нулеви. Самото навлизане в Покровск се превръща във фронтална атака без бронирана подкрепа или резерви. Времето за полет на руските дронове е само няколко минути, нашите летят за около 15 минути. Не можем да унищожим всички вражески огневи позиции - това би изисквало непрекъснати въздушни удари из града. Следователно, задържането на "джоба" близо до Покровск вече не е въпрос на локализирани контраатаки. За да отрежем вражеския фронт в района на Гришино, самият Покровск трябва да се превърне в наша зона за поражение, като същевременно осигурим собствената си логистика. Провеждането на такава операция би изисквало дълбоки флангови маневри и съсредоточаване на сили в специална настъпателна групировка".

On the situation at the northern part of Pokrovsk. 7th Corps is still holding some positions here, which are almost cut off. Russian forces control the high ground and the city’s buildings, have deployed their surveillance and electronic warfare systems, and dominate the skies… pic.twitter.com/it7Z2qGtF4 — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) May 17, 2026

"Ако доскоро видеата на войници на патерици или с бастуни по време на щурмови операции бяха някакъв вид периодични мемета, сега това вече е активно нарастваща тенденция дори на етапа на първоначално обучение в учебни центрове, където събират цялата шлака, която едва се движи на краката си. След това тези идиоти биват изпращани на щурм без да се замислят, а такива същества имат толкова вкоренен робски манталитет, че мълчаливо отиват на пехотни позиции на патерици, защото иначе ще предадат собствения си народ", коментира украинският военен канал "Офицер". Той обаче предупреждава, че руснаците напредват с разработката на радиовръзки за насочване на дронове на по-големи разстояния (50-150 км), макар и още изолирано.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща поглед в нов анализ към Олександриевското направление и Гуляйполе. За Олександриевското направление, което се намира северно от Гуляйполе, Машовец казва, че руснаците гледат да елиминират заплахата украинската армия да прекъсне логистичната линия Гуляйполе – Велика Новоселка в участъка Успеновка – Темировка. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да се консолидират достигнатите позиции и рубежи, отблъсквайки опитите на предните части на противника, действащ предимно със силите на малки пехотни (щурмови) групи, да настъпи в северно и северозападно направление, добавя Машовец. Според него, досега никъде руснаците не са успели да си изпълнят тактическите задачи в направлението и всичко се е превърнало в разпокъсани боеве, с малки пехотни групи.

За Гуляйполе оценката на украинския военен анализатор е същата - многобройни и ожесточени боеве в тактическата зона между малки пехотни групи и части от двете страни, без съществен напредък на основни военни части и от руска, и от украинска страна. Бойните действия всъщност в момента са значително фрагментирани, до състояние на перманентни престрелки на малки пехотни групи за отделни опорни пунктове, укрития, сгради, горски пояси без участието на големи военни части, ниво взвод-рота-батальон. Оперативната обстановка изглежда като паритет, добавя той.

